Soočila sta se z največjo tragedijo, ki jo lahko doživijo starši: »Stara je bila natanko 9 mesecev«

Ameriška vplivnica za življenjski slog Lauren Cummings Johnson in njen mož Wilson Johnson sta doživela najhujšo stvar, ki jo starši lahko doživijo. Njuna 9-mesečna hči Lily Ann je umrla po boju z boleznijo, ki jo je imela od rojstva. Par je žalostno novico delil s svojimi sledilci na družbenih omrežjih, kar je sprožilo izliv sočutja in podpore.

»Naša sladka Lily Ann je šla k Jezusu v nedeljo, 6. aprila. Stara je bila natanko 9 mesecev, 9 mesecev najinega čudovitega čudeža, 9 mesecev ljubezni, veselja in sonca v našem domu in srcih,« sta zapisala skrušena starša.

Lily Ann se je rodila 6. julija 2024 v Nashvillu. Le osem ur po tem, ko so jo po rojstvu odpustili iz bolnišnice, so deklico sprejeli na pediatrično intenzivno nego. Lauren je nekoč razkrila, da je malčica večino svojega kratkega življenja zaradi njenega stanja preživela doma ob negi. Februarja letos je Lauren pojasnila, da Lily Ann ne more razgraditi beljakovin, ker ji manjka ključni encim v ciklu sečnine.