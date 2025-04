Tačke pomagačke obiskale mlade bralce

V Mirni Peči radi berejo; na to navajajo že otroke, bralna značka je priljubljena v šolskih klopeh. Za dvig bralne kulture si prizadevajo v Osnovni šoli Toneta Pavčka, najbolj prizadevne učenke in učence pa tudi nagradijo. Tako je bilo tudi minuli četrtek.

»Vabilo na večer v knjižnici so si prislužili najbolj prizadevni bralci in bralke po mnenju mentoric bralne značke. Dogodek je nagrada za tiste, ki najraje berejo in se udeležujejo dodatnih aktivnosti, povezanih z branjem. Za učence je motivacija, saj si zaradi pozitivnih izkušenj na večeru želijo udeležbe tudi naslednje leto, poleg tega se pozitivne informacije o prijetnem dogodku v knjižnici razširijo tudi med preostale učence. Večer v knjižnici poteka že več kot deset let,« sta povedali organizatorki tokratnega druženja, knjižničarka Nataša Trajkovski in učiteljica Staša Hočevar Zajc.

Pasja družba je navdušila otroke. FOTO: S. Z. H.

Flocka in Hatchi

Učenke in učenci so se zbrali pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kjer jih je pričakalo pismo. V njem je bil v rimah opisan potek večera: miselne igre, štafetne igre, branje, večerja in gost presenečenja. Na poti do bližnje šole so učenci z uspešnim opravljanjem nalog zbirali koščke sestavljanke, s katero so malo pred šolo izvedeli, da je gost presenečenja povezan s Tačkami pomagačkami.

Društvo Tačke pomagačke je prostovoljsko društvo, ki terapevtsko delo s pomočjo psov opravlja že v okoli 130 ustanovah po vsej Sloveniji, v Mirno Peč pa sta prišli Maja Moljk in Brigita Prus v pasji družbi Flocka in Hatchi. Otroci so bili presenečeni, ko so na zelenici zagledali kar dva prikupna kužka z lastnicama. Učence je vse zanimalo, najbolj pa so bili navdušeni, ko so kužka lahko božali, ju česali, jima delali frizure, dajali različne ukaze in ju nagrajevali s priboljški. Strinjali so se, da si boljših gostov za ta večer ne bi mogli izbrati.

Tudi Hatchiju so razkazali šolo. FOTO: S. Z. H.

Boljše alternative

»Trudimo se, da učencem ponudimo posebno in enkratno doživetje, zato smo se letos odločili, da povabimo v goste Tačke pomagačke, saj jih na naši šoli še ni bilo. Ker so Tačke pomagačke prisotne tudi v knjižnicah, se nam je zdelo, da bodo prijetno popestrile tudi naše dogajanje in razveselile učence. Branje vedno težje konkurira različnim družbenim omrežjem, aplikacijam in spletnim igricam, ki so najljubši konjiček pri vedno mlajših učencih, zato se nam zdi še posebno pomembno, da spodbujamo bralno kulturo in promoviramo branje med mladimi. Z Večerom v knjižnici in podobnimi dejavnostmi dokazujemo, da obstajajo boljše alternative za preživljanje prostega časa. Strinjamo se, da je branje ena izmed boljših izbir za sproščanje in uživanje,« sta še povedali Staša Hočevar Zajc in Nataša Trajkovski. Dogodek so v Mirni Peči sklenili z večerjo in podelitvijo knjižnih nagrad.