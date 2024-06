Italija deseta žrtev Slovenije v ligi narodov

Slovenski odbojkarji so le še korak do prvega mesta po rednem delu lige narodov. Na svoji enajsti tekmi so danes še desetič zmagali, deseta žrtev je bila Italija, aktualni svetovni prvak. Izid tekme je bil 3:0, z gladko zmago pa so Slovenci Italijane prehiteli tudi na drugem mestu svetovne jakostne lestvice.

Slovenska reprezentanca prvič v Stožicah tekme ni začela v običajni postavi. Srednji bloker Alen Pajenk je imel namreč težavo z mišico, zato selektor Gheorghe Cretu ni želel tvegati in ga ni uvrstil v ekipo. Namesto njega je v prvo postavo postavil Saša Štalekarja, na klop pa prvič letos tudi povratnika Roka Možiča. A še bolj oslabljena je bila italijanska vrsta, v Ljubljano je prišla brez številnih nosilcev, kar pa Slovencev ni zavedlo. Zavedali so se, da imajo tako velik nabor igralcev, da bi lahko sestavili tri kakovostne ekipe.

Slovenskim odbojkarjem se je izpolnila tudi želja, da igrajo pred povsem polno dvorano. Zgodovina je pokazala, da v njej v takem vzdušju enostavno ne morejo igrati slabo in to so tokrat le dokazali. Od začetka do konca so imeli niti igre v svojih rokah, igrali so zanesljivo, brez črnih lukenj, pri tem so jim pomagali tudi tekmeci, ki niso bili najbolj razpoloženi, predvsem so veliko napak naredili pri servisih.

V prvem nizu so Slovenci vodili od začetka do konca, prvo občutnejšo prednost so si priigrali pri izidu 16:12, potem ko je dve zaporedni točki dosegel Jan Kozamernik, drugo s blokom. Po njem se Italijani niso več približali, as Klemna Čebulja je pomenil vodstvo s 24:18, drugo zaključno žogo so tudi izkoristili.

V drugem nizu so z asom Čebulja povedli s 6:2, tekmec jih je sicer lovil, na 16. tudi ujel, a spet je bil Čebulj tisti, ki je začel novo odlično obdobje slovenske ekipe. Z blokom za 25:21 ga je končal Tonček Štern. Tudi tretjem nizu so Slovenci takoj zanesljivo povedli, nato pa zaigrali še za gledalce. Na noge so jih spravljali z atraktivnimi akcijami in tudi z borbenostjo v obrambi. Svetovni prvaki niso imeli nikakršnih možnosti za preobrat.

Zadnji tekmec izbrancev Gheorgeja Cretuja bodo v nedeljo Srbi, ki se še borijo za nastop na olimpijskih igrah. Slovenci bi si s kakršno koli zmago zagotovili prvo mesto po rednem delu lige in vsaj na papirju najboljši izhodiščni položaj pred zaključnim turnirjem v Lodžu.