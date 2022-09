To so zadnje informacije o Dončiću in nastopu na tekmi s Poljsko

Desni gleženj slovenskega superzvezdnika Luke Dončića je uspešno prestal trening reprezentance štiriindvajset ur pred dvobojem četrtfinala evropskega prvenstva s Poljsko. To pomeni, da bo selektor Aleksander Sekulić lahko računal nanj, manjkal pa bo Zoran Dragić, ki je zaradi poškodbe mišice že zaključil s tekmovanjem v Berlinu.

Nastop našega superzvezdnika ni vprašljiv

Glede na to, da sta danes v osrednji dvorani Mercedes-Benz na sporedu prva dva četrtfinala, je Slovenija trenirala v kompleksu Max Schmeling na drugem koncu mesta. Po uri in pol vadbe je Dončić sicer čutil manjše bolečine v gležnju, oteklino si je hladil z ledom, njegov nastop na jutrišnji tekmi ob 20.30 pa ni vprašljiv.

Dončić si je gleženj zvil v nedeljo ob koncu treninga. Novico je novinarjem v Berlinu naslednji dan sporočil selektor Sekulić, ki je poškodbo označil kot rahlo in nič zaskrbljujočo. To je potrdila tudi reakcija Mikea Tobeyja pred novinarji, ki sploh ni vedel, da ima Dončić težave z gležnjem.

Mike Tobey si je gleženj zvil pred enim tednom v Kölnu in bo jutri prav tako nared za sedmi nastop Slovenije v četrtfinalih evropskih prvenstev. To stopničko je slovenska reprezentanca doslej preskočila le dvakrat; 2009 na Poljskem, kjer je na koncu zasedla četrto mesto, in pred petimi leti v Istanbulu.

V Katovicah je premagala Hrvaško s 67:65, 2017 pa je bila boljša od Latvije 103:97. Luka Dončić in Goran Dragić sta tedaj v Istanbulu dosegla 27 oziroma 26 točk.

Za Poljsko bo to tretji četrtfinale na evropskih prvenstvih. 1997 so izgubili proti Grčiji, 1987 pa jih je Jugoslavija nadigrala s 47 točkami razlike.

Zmagovalec dvoboja Slovenija - Poljska se bo v polfinalu v petek, 16. septembra, pomeril z boljšim iz četrtfinalnega para Italija - Francija, ki je na sporedu v sredo ob 17.15.