Dončić pravi poliglot, odgovarjal tudi postavni novinarki iz Turčije (VIDEO)

Naš zvezdnik Luka Dončić je po tekmi z Belgijo prišel na novinarsko konferenco in med drugim povedal, da ima občutek, kot da je zadel na loteriji, saj ima zdaj tri dni odmora do naslednje tekme.

Pravi poliglot

Eden od treh največjih zvezdnikov evropskega prvenstva v košarki v Berlinu je tretjič stopil pred novinarje. Prvič je prišel na novinarsko konferenco po tekmi z Nemčijo, ko je dosegel 36 točk, enkrat se je v Kölnu posvetil slovenski sedmi sili in odgovarjal na vprašanja, danes pa se je znova izkazal kot pravi poliglot, saj je najprej govoril v angleščini, nato slovenščini, vmes v srbohrvaščini, na koncu pa tudi v španščini.

Čeprav je novinarska konferenca namenjena predvsem vprašanjem o končani tekmi, so novinarji danes v Berlinu izkoristili priložnost in Dončića spraševali tudi o temah, ki niso povezane z evropskim prvenstvom oziroma s tekmo Slovenija – Belgija. Ker slovenski superzvezdnik dobro pozna pravila, so bili njegovi odgovori vljudnostno kratki.

Ameriški novinar ga je povprašal o fizični pripravljenost in prekomerni teži. »Ne oziram se na mnenje drugih,« je bil kratek Dončić.

Postavna novinarka iz Turčije ga je spraševala o neki kretnji oziroma izrazu na obrazu med tekmo s Francijo. Dončić je bil nad vprašanjem presenečen, verjetno celo ni vedel, o čem ga novinarka sprašuje, a je vseeno vljudnostno odgovoril, da je s tem sporočil, da uživa na tekmi.

Končno je sledilo vprašanje o tekmi. »Ali je Belgija igrala fizično košarko?« je bilo vprašanje v angleščini. »Da, bila je zelo fizična tekma. Naporna,« je bil odgovor Dončića.

Po pravilih Mednarodne košarkarske zveze prvi del novinarske konference po tekmah poteka v angleščini, drugi pa v materinščini udeležencev.

Vseeno si je besedo izboril novinar iz Srbije: »Koliko vam pomeni spodbuda slovenskih navijačev in družine, ki je bila danes prisotna na tekmi?« »Zelo je pomembna. Vesel sem je,« je odgovoril Dončić.

Za slovenske novinarje si je številka 77 vzela nekaj več časa. Na vprašanje, koliko udarcev prejme na tekmo, je Dončić povedal: »To je sestavni del igre, je pa res, da jih na tem turnirju dobim kar veliko. A treba je iti čez to. Danes se počutim, kot da sem zadel na loteriji, saj imam zdaj tri dni do naslednje tekme, ki jih moram čim bolje izkoristiti in se odpočiti.«

Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v sredo, 14. septembra. V četrtfinalu se bo pomerila z zmagovalcem dvoboja Poljska – Ukrajina, ki bo na sporedu v nedeljo ob 12. uri.

Španski novinar se ni dal motiti in je Dončića v španščini vprašal, kako se počuti, ko se je znova vpisal v zgodovino evropskih prvenstev kot prvi igralec, ki je v zadnjih 30 letih na treh zaporednih tekmah prvenstva presegel mejo 30 točk.

»Najpomembneje je, da smo zmagali. Soigralci mi veliko pomagajo, podajajo mi žoge, zaupajo mi odgovornost, morda bi jim lahko danes podal malo več žog. A glavna je zmaga,« je v tekoči španščini odgovoril 23-letni Dončić.

Ob koncu novinarske konference je še enkrat ponovil, da tekma z Belgijo ni bila lahka, kot je pričakovala slovenska javnost. »Ne bi se strinjal z gospodom, ki je dejal, da energetsko nismo bili pravi. Vseskozi smo se spodbujali, vseskozi smo držali skupaj. Ponavljam, Belgija ima dobro ekipo,« je poudaril Dončić.