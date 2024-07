Sprememba glede sprejema za nogometaše, selektor Kek: Ali si ga zaslužimo, ne vem

Slovenski nogometaši, ki so v ponedeljek v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji šele po izvajanju enajstmetrovk izgubili proti Portugalski, se bodo po zgodovinskem dosežku danes ob 18. uri svojim privržencem za podporo zahvalili na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sprejema na Brniku ne bo, je danes sporočila Nogometna zveza Slovenije. Prvotno je bil sprejem za nogometaše v Ljubljani načrtovan ob 20. uri, po novem pa bo tako že ob 18. uri.

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po porazu po enajstmetrovkah v osmini finala evropskega prvenstva proti favorizirani Portugalski dejal, da kljub zgodovinskemu uspehu ne moreš slaviti po porazu, da pa je v grenkobi veliko sladkega. O sprejemu, ki ga v Ljubljani v torek zvečer prirejajo za reprezentanco pa je dejal: »Ali si zaslužimo sprejem, ne vem. Nismo osvojili kolajne. Mislim pa, da si predvsem fantje zaslužijo neverjetno spoštovanje, ker so pokazali, kako se bori za slovenski dres. Za to se jim tudi zahvaljujem. Zdaj pa so v trenutku, ko se lomi veliko karier. Kdor bo pameten bo to izkoristil, 'budala' pa bo vse vrgel v vodo.«

»Reprezentanca se v popoldanskih urah vrača v Slovenijo. Sprejema na Brniku ne bo, pozivamo pa vse navijače, da se vidimo na Kongresnem trgu,« so še sporočili z NZS. Slovenski navijači so v vseh mestih, kjer Slovenija igrala tekme evropskega prvenstva, pričarali izvrstno vzdušje, na stadionih pa večkrat preglasili tekmece in so bili tudi velik razlog za uspeh nogometašev. Vsako tekmo si je v Nemčiji ogledalo več tisoč Slovencev.