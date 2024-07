Zato je Kek dobil rdeči karton! Naredil je nedopustno potezo (VIDEO)

Slovenska pravljica na Euru se je končala v streljanju enajstmetrovk proti Portugalski. Fantje Matjaža Keka so se v Frankfurtu upirali celih 120 minut, imeli ob protinapadu Benjamina Šeška v 115. minuti čisto priložnost za napredovanje v četrtfinale, nato pa jih je v obup pahnil Diogo Costa, ki je ubranil tri enajstmetrovke zapored.

Tudi Kek je celotno dramo preživel burno, na dveh lokacijah. Do 105. minute je bil ob igrišču, nato pa na tribuni, saj mu je sodnik Daniele Orsato pokazal neposredni rdeči karton. Situacije v televizijskem prenosu sicer ni bilo videti, pojasnilo pa je prišlo kasneje. Kek je ponorel zaradi dosojene enajstmetrovke nad Joto, stopil na igrišče in se zapletel v razpravo s sodnikom ter se v nekem trenutku dotaknil pomočnika po rami, kar so bile očitno neodpustljive poteze. Zatem je imel Kek najbrž le še čas, da je svojim pomočnikom dajal navodila v primeru izvajanja enajstmetrovk, preden je našel svoje mesto na tribunah štadiona v Frankfurtu.

Kek: V grenkobi je veliko sladkega

Selektor slovenske nogometne reprezentance je po porazu po enajstmetrovkah v osmini finala evropskega prvenstva proti favorizirani Portugalski dejal, da kljub zgodovinskemu uspehu ne moreš slaviti po porazu, da pa je v grenkobi veliko sladkega. »Jasno je, da ne moreš slaviti, ko izgubiš tekmo. Po drugi strani pa je grenkoba prežeta s toliko sladkega, dobrega. Upam, da bo ta turnir pomenil neko iztočnico za slovenski nogomet v prihodnosti. Kar nekaj sem vam natrosil skozi ta mesec. Veliko stvari se je uresničilo. Če bi rekel, da sem ponosen na fante, bi se ponavljal,« je dejal na novinarski konferenci po tekmi.

»Dobili smo reprezentanco, ki je zložena za naprej, kdorkoli jo bo vodil,« je najprej dvoumno izjavil Kek, na vprašanje, ali to pomeni, če je bila to njegova zadnja tekma, pa pojasnil: »Ne izključujem nikogar, kdorkoli jo bo vodil, ali jaz ali kdo drugi. Reprezentanca je sestavljena, igralci pa so njen najpomembnejši člen. Mi smo njihov servis.«