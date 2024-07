Po infarktni tekmi so se oglasili znani Slovenci: Sram je lahko Portugalce (FOTO)

Kako enotni smo lahko Slovenke in Slovenci, kažejo tudi domači odzivi po tekmi, ki je kljub odlični predstavi naših nogometašev pustila grenak priokus. Vsi smo namreč ponosni na naše fante, po njihovem izpadu z evropskega prvenstva pa so se oglasili tudi nekateri znani Slovenci.

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na omrežju X zapisal: »Glave gor, fantje! Vsaka čast!!«

Našim nogometašem je čestitala tudi predsednica Nataša Pirc Musar. »Domov prihajate z dvignjeno glavo in z združeno podporo Slovenk in Slovencev, ki smo z vami dihali na vseh stadionih, na trgih slovenskih mest in pred malimi ekrani.«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič: »Glave gor, fantje! Ponosni smo na vas.«

Oglasil se je tudi biatlonec Jakov Fak. »Lepo vas je bilo spremljati, čestitam za celotno Evropsko prvenstvo. Borba do konca.«

Nekaj krepkih na račun Portugalcev pa je povedala voditeljica Tanja Kocman. »Sram je lahko Portugalce za to jalovo zmago. Ker niso pokazali ne srca, ne igre. Zanašali so se na enega zvezdnika, ki zdaj misli, da je zaslužen. Pa ni. Naši fantje so bili v igri boljši. Je*** ga. Jaz sem tako ponosna na te fante, ker so bili izjemni. Ker so pokazali, kako se igra. Ker so Ronalda spravili v jok. Četudi se zdaj dela, da je zmagoslaven. Vmes je bil trpeč.«

Objavljamo še nekaj odzivov: