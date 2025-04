Kino vstopnice so za milijone ljudi postale luksuz

Film nigerijske režiserke Omoni Oboli Ljubezen v vsaki besedi je v prvih treh mesecih leta na YouTubu dosegel več kot 20 milijonov ogledov – tako kot številne druge produkcije Nollywooda, nigerijske kinematografije, poroča AFP. Ker se Nigerijci spopadajo z eno najtežjih gospodarskih kriz v zadnjih desetletjih, hkrati pa pretočne platforme, kabelske televizije in ponudniki internetnih storitev pospešeno zvišujejo cene, to odvrača številne uporabnike. Tudi vstopnice za kino so za milijone Nigerijcev postale luksuz, zato se tako gledalci kot ustvarjalci vse pogosteje obračajo k YouTubu in drugim cenejšim alternativam.

Višja naročnina

Netflix je lani dvakrat zvišal naročnino na svoj premium paket – z okoli 2,4 na okoli 3,8 evra na mesec. To pa je v državi, kjer po podatkih Svetovne banke več kot polovica od 230 milijonov prebivalcev živi v revščini, velik strošek. Nollywood, ogromna nigerijska filmska industrija, povprečno izda 50 filmov na teden, s čimer je druga najbolj plodovita na svetu – takoj za indijskim Bollywoodom.

Ustvarjalci s precej manjšimi stroški posnamejo filme, ohranijo avtorske pravice in dobro zaslužijo.

A afriški kabelski velikan MultiChoice je med aprilom in septembrom 2024 izgubil skoraj četrt milijona naročnikov, Netflix pa je kljub večjemu številu naročnikov zmanjšal naročila za nove produkcije v Nigeriji. Podoben pristop je sprejel Prime Video. Zato se je, kot je povedal tudi režiser in soustanovitelj YouTube kanala iBAKATV Kazeem Adeoti, število celovečernih filmov na YouTubu izjemno povečalo. Številni znani igralci imajo lastne YouTube kanale, prek katerih neposredno distribuirajo svoje filme gledalcem.

Visoka gledanost kaže na močan interes občinstva za vsebine Nollywooda. FOTO: Isaac Kasamani/Afp

Prihodek od YouTuba je odvisen od dejavnikov, kot so čas gledanja, angažiranost občinstva, avtorske pravice in geografski položaj gledalcev. »Nenehno opažamo visoko gledanost, kar kaže na močan interes občinstva za vsebine Nollywooda,« je povedal Taiwo Kola-Ogunlade, predstavnik Googla za Zahodno Afriko. »Ta večji čas gledanja koristi tako ustvarjalcem kot tudi povečuje prihodke od oglasov za YouTube,« je dodal.

Producent in ustanovitelj nagrad best of Nollywood (BON) Seun Oloketuyi dodaja, da je YouTube postal privlačnejši za filmske ustvarjalce, saj ne postavlja pogojev glede uporabe določenih kamer, kakovosti kostumov ali jezikovnih kombinacij. »Filmi, posneti za YouTube, so bistveno cenejši kot tisti za kinodvorane ali velike pretočne platforme,« pravi.

50 filmov na teden proizvede Nollywood.

S tem je očitno nastala situacija, v kateri pridobijo vsi: »Ustvarjalci lahko s precej manjšimi stroški posnamejo filme, ohranijo avtorske pravice in kljub temu dobro zaslužijo.« Netflix in Prime ob tem zagotavljata, da ne načrtujeta odhoda iz Nigerije, vendar so se pogoji pogodb za tamkajšnje ustvarjalce filmov spremenili. Nigerijski filmi, za katere ima Netflix pravice, so zdaj omejeni na gledalce v Afriki, kar pomeni, da ostaja YouTube glavna alternativa za diasporo.