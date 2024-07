Dan D: Bo Slovenija zdržala pritisk favoritov?

Slovenska nogometna reprezentanca danes igra najpomembnejšo tekmo v zgodovini. Z največjim uspehom slovenskega reprezentančnega nogometa so se uvrstili v odločilne boje tokratnega evropskega prvenstva v Nemčiji.

Slovenija je prvič na EP nastopila leta 2000, v letih 2002 in 2010 pa je igrala na svetovnih prvenstvih. Takrat je vselej izpadla po skupinskem delu, tokrat pa se ji je uspelo uvrstiti v osmino finala.

Slovenski nogometaši se bodo v boju na izločanje spopadli s portugalskimi, ki so se seveda favoriti. Ampak spomnimo, favoriti so bili tudi vsi dodanašnji tekmeci na Euru 2024, pa je Sloveniji kljub temu uspelo iztržiti neodločene izide.

Kako se bodo tekme lotili danes, bomo videli kmalu. Prenos bomo spremljali v živo. Če bi Slovencem uspelo veliko presenečenje, bi v četrtfinalu v petek v Hamburgu igrali proti Franciji.

Slovenski reprezentanti med ogrevanjem za današnjo osmino finala.FOTO: Wolfgang Rattay, Reuters

Ronaldo med ogrevanjem. FOTO: Kai Pfaffenbach, Reuters

Najprepoznavnejši slovenski navijač je pripravljen. FOTO: Wolfgang Rattay, Reuters

Več tisoč Slovencev v podporo nogometašem v Frankfurtu

Na tekmi bo vsaj 6000 Slovencev in večina teh se je že dopoldne zbirala v lokalih po Frankfurtu, ob 15. uri pa so šli v navijaško cono, kjer so bili pomešani skupaj s portugalskimi navijači. Ob 17. uri so se na poziv policije začeli odpravljati proti železniški postaji in proti stadionu, opremljeni z zastavami, več tisoč Slovencev pa je kot običajno vzdušje dvigalo z navijaškimi napevi.

Podporo so Kekovim fantom izrazili tudi drugi športniki. Luka Dončić in kolegi iz reprezentance jim v videu sporočajo: »Vso srečo danes na tekmi. Pokazali ste, da ste prava ekipa, ponosni smo na vas. Verjemite vase in v zmago. Ajde, dajmo, naši.«

Spremljamo tekmo v živo

Slovenski selektor Matjaž Kek je v prvo postavo sestavil po pričakovanjih. Jure Balkovec je na položaju levega bočnega branilca zamenjal kaznovanega Erika Janžo, ki danes ne sme igrati.

7 min: na začetku Portugalci pričakovano prevzeli pobudo in se že dvakrat nevarno približali golu. Že v prvih minutah prvi obetaven predložek, ob tem pa spomnimo, da so Portugalci najnevarnejši prav po predložkih.