Slovenski selektor ne skriva visokih ciljev: Medalja na cestni dirki in na kronometru

Selektor slovenske kolesarske reprezentance Uroš Murn bo na svetovno prvenstvu v cestnem kolesarstvu od 21. do 29. septembra v Švici popeljal najmočnejšo slovensko ekipo. »Na cestni dirki bodo nastopili vsi fantje, ki nastopajo v ekipah svetovne serije, Primož Roglič pa bo nastopil na cestni dirki in kronometru,« je v pogovoru za STA potrdil Murn.

Selektor je prvi cilj dosegel že s tem, ko je zbral najboljše, kar trenutno premore slovensko kolesarstvo. Na cestni dirki na SP v Zürichu bosta nastopila oba šampiona, za katerima je izjemna sezona.

Tadej Pogačar je letos nastopil na dirki po Italiji in Franciji in se na obeh največjih tritedenskih dirkah na svetu ovenčal z naslovoma skupnega zmagovalca za izjemen dvojček zmag Giro-Tour. Roglič pa je za vse težave s padci in poškodbami dobil bogato poplačano na zadnjem grand touru v sezoni, dirki po Španiji, ko je še četrtič osvojil rdečo majico Vuelte.

Ob Pogačarju in Rogliču so se selektorjevemu pozivu odzvali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Luka Mezgec in Matevž Govekar.

Ob takšni ekipi so cilji postavljeni zelo visoko: »Medalja tako na kronometru kot na cestni dirki. Vsaj dve medalji. Kaj več je že težko. Na kronometru imamo enega tekmovalca, na cestni dirki računamo na eno, lahko sta pa tudi dve, seveda, rabili bomo tudi malo sreče,« slovenski selektor ni skrival ciljev.