Poglejte, kaj so domači navijači tokrat naredili v čast Primožu Rogliču (FOTO)

Primož Roglič je veliki zmagovalec 79. dirke po Španiji in je tako postal drugi kolesar na svetu, ki je lovoriko najboljšega na tej dirki osvojil že štirikrat. V Rogličevem domačem kraju, v Zagorju ob Savi, o njegovem uspehu nikoli niso podvomili, zato so kraj že navsezgodaj, mnogo ur pred potrditvijo zmage, odeli v rdeče. Poleg zastav, ki v občini visijo že od začetka dirke, sta rdeči tudi osrednje krožišče v mestnem jedru in krožišče v Primoževem Kisovcu.

Znova si dokazal, da je mogoče vse, če človek verjame vase, trdo gara za svoj uspeh in se nikoli ne preda.

Po fantastični zmagi je kolesarskemu asu čestital tudi župan zagorske občine Matjaž Švagan: »Dragi Primož! Danes je znova tvoj dan. Izpolnil se je cilj, za katerega si garal. Izpolnile so se tvoje in naše sanje – sanje vseh tistih, ki verjamemo vate in ti neomajno stojimo ob strani ob vseh uspehih, pa tudi padcih. Znova si dokazal, da je mogoče vse, če človek verjame vase, trdo gara za svoj uspeh in se nikoli ne preda. Si inspiracija za vse nas. Iskreno ti čestitam in izrekam poklon v imenu občank in občanov Zagorja ob Savi.«

Primož je nedvomno prvo ime občine. FOTO: arhiv Občine Zagorje ob Savi

Morda tudi soba

Rogliču so doma postavili že več spomenikov. Najmlajši častni zagorski občan je ovekovečen z narisano podobo v glavnem mestnem krožišču, podoba kolesa in olimpijskega simbola s krogi krasi odcep z glavne regionalne ceste proti kolesarjevemu domu v vasi Strahovlje, po njem so poimenovali 10-kilometrsko kolesarsko progo skozi zagorsko dolino, nastaja tudi park z njegovim imenom na makadamskem parkirišču med uvozom v industrijski kompleks Xella in izvozom na lokalno cesto proti Šemniku, njegova velikost pa bo 180 kvadratnih metrov. Parku bodo dodani napisi Rogličevih dosežkov na posebnih tablicah, ki bodo pritrjene na konstrukcijo obstoječih olimpijskih krogov na zahodni strani parka.

10 KM DOLGA STEZA čaka na uradno odprtje.

Zvestih navijačev mu ne manjka. FOTO: arhiv Občine Zagorje ob Savi

Očitno pa poklonom še ni videti konca. Porodila se je tudi ideja o Rogličevi sobi, v kateri bi bili na ogled fotografije, priznanja, časopisni izrezki in drugo dragoceno gradivo, a načrta za zdaj še ni. Ob uradnem odprtju kolesarske steze – ko se uskladijo s Primožem – bodo pripravili tudi ulično razstavo o zasavskem orlu in šampionu.

Navijači niso izgubljali časa, svojemu asu so nemudoma postavili še en spomenik. FOTO: arhiv Občine Zagorje ob Savi

V noči po veliki zmagi v Španiji pa so domači navijači v krožnem krožišču postavili še en spomenik. Tam je namreč odslej Roglič na kolesu v rdeči barvi. Gre za kovinsko upodobitev našega asa v naravni velikosti in šampionski drži, ki so jo v kolesarjevo čast izdelali v zagorskem podjetju Skitti. Mimogrede, rdeča barva, ki prekriva zmagovalca, kolo in zelenico, je ekološka, kolo pa je za spomenik odstopil Rogličev oče.