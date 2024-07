Slovenci zavzeli Frankfurt: harmonika odmeva vsepovsod (FOTO in VIDEO)

Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 21.00 v Frankfurtu igrala osmino finala Eura 2024. Tekmec bo Portugalska, ki je seveda favoriti.

Slovenska pesem s pomočjo harmonike odmeva v Frankfurtu. Danes je zgodovinski dan za slovenski nogomet!

To pa so bili tudi Danci, Srbi in Angleži v prvem delu. Z vsemi pa je igrala neodločeno. To bi proti Portugalski pomenilo podaljške, kar bi razveselilo vsaj 6000 Slovencev, ki bodo na tekmi, verjetno pa tudi tiste pred televizijskimi sprejemniki.

In seveda bodo 12. igralec na tekmi slovenski navijači, ki so že zavzeli Frankfurt.

»Najslajše bi bilo, da bi zadnjo enajstmetrovko zadel Josip Iličić«

Skupina slovenskih navijačev je pri tem sicer uvidevno napovedala, da se bo tekma končala z 0:0, Slovenija pa bo slavila šele po izvedbi enajstmetrovk. »Najslajše bi bilo, da bi zadnjo enajstmetrovko zadel Josip Iličić,« je ob pravi Jan iz Rač, ki je bil del glasne skupine slovenskih navijačev v pubu. »Tu smo že na drugi tekmi Slovenije na tem prvenstvu, prej smo si ogledali Slovenija in Dansko v Stuttgartu. Vzdušje je izjemno, komaj čakamo, da se tekma začne,« je dodal.

S slovenskim navijaškim vlakom dvigamo zastave

Na osmino finala so se na tekmo med Slovenijo in Portugalsko v Frankfurt danes odpravili številni navijači, da bi podprli naše nogometaše in začutili pravi navijaški utrip. Veliko potnikov je izbralo trajnostni prevoz z vlakom. Poleg rednih vlakov je iz Ljubljane v Frankfurt odpeljal tudi direktni izredni navijaški vlak, na katerem je bilo že navsezgodaj zjutraj čutiti energično navijaško vzdušje s plapolanjem slovenskih zastav.

Slovenski nogometni navdušenci so v izjemnem številu obiskali dosedanje tekme Slovenije v skupinskem delu. Na stadionih v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu jih je bilo okoli 45.000. Največ jih je bilo na tekmi s Srbijo v Münchnu, ko je njihovo število preseglo 20.000. S tem pa je bil postavljen tudi nov rekord za največji slovenski obisk tekme v gosteh.

FOTO: Miško Kranjec

FOTO: Miško Kranjec

FOTO: Miško Kranjec

Že zgodaj zjutraj, malo po 4. uri, se je 288 potnikov odpravilo z razprodanim posebnim navijaškim vlakom, ki so ga organizirale Slovenske železnice v Frankfurt. Navdušenje nad potovanjem z vlakom, ki ima v svoji sestavi tudi restavracijski vagon, kjer se navijači lahko družijo, kaj prigriznejo in nazdravijo na uspehe slovenske reprezentance, je bilo izjemno. Na vlaku so skupaj z Uradom vlade za komuniciranje Republike Slovenije navijače opremili tudi z navijaškimi rekviziti, kot so šali, zastavice, pahljače I feel Slovenia, tako je vzdušje na vlaku postalo še bolj barvito in glasno, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Vsa mesta na izrednem vlaku so bila razprodana v rekordnem času, že v enem dnevu.