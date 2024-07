Dončić in ekipa za Kekove fante pred zgodovinsko tekmo: »Ajde, dajmo, naši!« (VIDEO)

Slovenska nogometna reprezentanca bozvečer v Frankfurtu igrala osmino finala eura 2024. Tekmec bo Portugalska, ki je favorit. To pa so bili tudi Danci, Srbi in Angleži v prvem delu. Z vsemi pa je igrala neodločeno. To bi proti Portugalski pomenilo podaljške, kar bi bržčas zadovoljilo vsaj 6000 Slovencev, ki bodo na tekmi.

Ob tem so se s posebnim posnetkom v podporo Kekovim fantom izkazali tudi Luka Dončić in kolegi iz reprezentance: »Vso srečo danes na tekmi. Pokazali ste, da ste prava ekipa, ponosni smo na vas. Verjemite vase in v zmago. Ajde, dajmo, naši.«

Nogometna vročica tudi na ulicah slovenskih mest

Nogometna vročica se bo z današnjo zgodovinsko tekmo slovenske reprezentance, ki se bo ob 21. uri prvič doslej merila v izločilnih bojih evropskega prvenstva in bo za vstop v četrtfinale poskušala premagati Portugalsko, z nemških stadionov znova preselila na slovenske ulice. Lep nogometni večer bi utegnila pokvariti le slaba vremenska napoved. Za organiziran ogled tekme na prostem so se sprva odločili tudi v Celju, mestu aktualnih nogometnih državnih prvakov. Mestna občina Celje je za postavitev velikega ekrana izbrala Mestni park, a so se organizatorji zaradi slabega vremena odločili dogodek odpovedati.