Poglejte, s kom si bo tekmo v Frankfurtu ogledal Robert Golob (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob bo danes ob 17.30 odpotoval v nemški Frankfurt, kjer si bo skupaj s portugalskim premierjem Luisom Montenegrom, predsednikom NZS Radenkom Mijatovićem in predsednikom Portugalske nogometne federacije Fernandom Gomesom ogledal nogometno tekmo med Slovenijo in Portugalsko, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Pred tekmo je predvideno tudi dvostransko srečanje obeh predsednikov vlad, na katerem bosta razpravljala o učvrstitvi odnosov med državama s poudarkom na gospodarskem področju ter sodelovanju znotraj skupine MED9 s poudarkom na razmerah na Bližnjem vzhodu in migrantski problematiki.

Premier Golob se bo srečal tudi z županom mesta Frankfurt Mikom Josefom, sledil bo vpis v Zlato knjigo gostov mesta Frankfurt, v Ljubljani pa bo pristal predvidoma ob 1.10, so še sporočili iz kabineta predsednika vlade.