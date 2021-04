Rodila se je evropska nogometna superliga, Čeferin pa napovedal sankcije

S sporočilom za javnost je tudi uradno potrjen nastanek novega evropskega nogometnega tekmovanja – superlige. Ustanovitelji so nekateri najmočnejši evropski klubi: Real Madrid, Manchester United, Juventus, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal (šest angleških ter po trije italijanski in španski).Prvi predsednik superlige je postaliz Real Madrida, tekmovanju, ki se bo menda začelo čim prej, pa se bo pridružilo še pet klubov. Tako so vsaj ustanovitelji superlige sporočili javnosti. Ob tem so dodali, da pričakujejo pogovore z Uefo in Fifo za izboljšanje tekmovanja in v dobro nogometa.Uefa s predsednikomje v nedeljo skupaj z vodstvi španskega, angleškega in italijanskega prvenstva izdala sporočilo za javnost, v katerem se je ostro odzvala na ustanovitev novega tekmovanja in napovedala sankcije za vpletene.»Če se bo to zgodilo, lahko poudarimo, da bodo ne le Uefa, FA, RFEF, FIGC, premier league, la liga, serie A, ampak tudi Fifa ter vse naše članice ostale enotne v prizadevanjih, da ustavijo ta cinični projekt, ki je nastal na sebičnem interesu nekaj klubov, in to v času, ko je solidarnost potrebna bolj kot kadar koli prej.«Danes se je oglasila tudi Fifa, ki je v sporočilu za javnost zapisala, da pričakuje dialog za rešitev krize v nogometu ter da se ne strinja s separatistično in zaprto evropsko nogometno ligo zunaj mednarodnih nogometnih institucij.