Aleksander Čeferin odhaja v politiko? To odgovarja

prvi človek Uefe, je za 24ur spregovoril o tem, da jeepidemija na površje marsikje v Sloveniji naplavila le najslabše – represijo, besedno nasilje, poniževanje ...Tako je razkril, da se počuti nekoliko utesnjenega. »Najmlajši hčerki, ki praktično ne gresta v šolo, imata kar precejšnjo stisko. Službeno pa je to eno najtežjih let, pravzaprav nisem resno spal od lanskega marca«.Čeferin meni, da je bila komunikacija vladnih oblastnikov z državljani med epidemijo slaba in da »državljanov ne smeš imeti za bedake, ki ničesar ne razumejo in samo ležijo na kavču.« Cepil se še ni, ker ni prišel na vrsto.»In kakor je vrhunska strategija cepljenja, se še dolgo ne bom pri nas.«Pravi, da mu mnogi pravijo, zakaj se kritično oglaša. »Zato, ker je tako prav,« odgovarja. »Tega ti ljudje, ki napadajo, nikoli ne bodo razumeli, ker oni nikoli ne naredijo ničesar zato, ker je prav tako. Ampak vedno naredijo vse zato, ker meni to ustreza, ker imam jaz dobiček od tega, ker zaslužim malo več denarja, ker ostanem na oblasti ...«Sicer Čeferin ni želel poimensko izpostaviti nobenega iz slovenske vladajoče garniture, vseeno pa izjavil: »Če v Sloveniji poveš mnenje, ki ni enako mnenju vrhovnega vodje manjšine, potem te napadejo, si sovražnik številka 1.«In kdo so paranoiki, kot jim pravi, ki povsod, tudi v njem, vidijo sovražnika? »To so tisti, ki se panično bojijo, da bodo izgubili moč in vpliv.«Bo Čeferin nov obraz v slovenski politiki? Pravi le, da je za zdaj v svoji službi zelo zadovoljen.