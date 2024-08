Poglejte, kako veličastno so zlato Janjo sprejeli v domačem Slovenj Gradcu (VIDEO)

Slovenjgraška občina je danes na Glavnem trgu za svojo domačinko Janjo Garnbret ob njenem drugem vzponu na plezalni olimp, tokrat v Parizu, pripravila veličasten sprejem. Kot je dejala, je športno plezanje šport, v katerem meja ni. To je po njenem lep šport, kjer lahko napreduješ v vsakem pogledu. Dodala je, da v plezanju lahko uživaš.

Olimpijsko zmagovalko, ki si je prvič zlato kolajno prislužila na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021, so najprej v Šmartnem pri Slovenj Gradcu prevzeli njeni sočlani iz Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno. Ti so jo počastili z vodnim slavolokom, nato pa pospremili na pot proti Slovenj Gradcu.

Slavje v Slovenj Gradcu se je začelo z njenim sprehodom skozi Trg svobode do odra na Glavnem trgu.

Ob koncu sprejema dobila sabljo

Na vprašanje, od kod prihaja njena dobra volja, je Garnbret odgovorila, da če je ta prava, potem vedno zelo uživa, se smeji in ji je lepo tekmovati. »Takrat, ko se smejim, ti ni treba skrbeti,« je dejala.

Plezalki so vročili občinsko priznanje in denarno nagrado v višini 10.000 evrov. Župan je čestital tudi odbojkarju slovenske reprezentance Saši Štalekarju za odlično igro na olimpijskih igrah. Vročil mu je tudi priznanje in 2000 evrov denarne nagrade.

Ker ima Garnbret zelo rada Japonsko, kjer so dobri pogoji za trening in imajo tudi dobro hrano, bo nocoj zanjo in povabljene goste kuhal kuhar, ki je prišel iz deleže vzhajajočega sonca.

Ob koncu uradnega dela sprejema je Garnbret prejela še sabljo, s katero je odprla penino.