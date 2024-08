Sprejem olimpijcev! Neža Klančar: »Ko sem videla, da sem v finalu, se mi je odvalil kamen s srca, pritekle so solze sreče«

Slovenija danes ob 20. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani pozdravlja športnike, ki so našo državo zastopali na olimpijskih igrah v Parizu. Posebne pozornosti bodo deležni dobitniki medalj, zlati Janja Garnbret in Anja Leški ter srebrni Toni Vodišek. Za vas slovesnost spremljamo v živo!

45' Voditeljema se je pridružila plavalna reprezentantka. Neža Klančar je prišla v spremstvu maskote. »Tisto čakanje na drugo polfinale je bilo peklensko, ne vem, če sem bila že kdaj v življenju tako živčna. Ko sem videla, da sem v finalu, se mi je odvalil kamen s srca, pritekle so solze sreče,« je razkrila.

Neža Klančar, plavalka. FOTO: Zajem Zaslona

42' Na odru so atletinje. Skakalka s palico Tina Šutej: »Letošnje leto mi ni bilo naklonjeno, poškodba je pustila posledice. Olimpijske sanje so se mi sicer uresničile štirikrat, a sanje o medalji se mi še niso uresničile,« je dejala.

37' Kapetanka Ana Gros je spregovorila o povezanosti rokometne ekipe: »To je tisto, kar nas je pripeljalo na olimpijske igre. Nismo si upale o tem sanjati, saj se je zdelo tako daleč. Korak po korak nam je uspelo, seveda bi si želele še kakšno zmago več. A kljub vsemu smo zelo ponosne, da smo predstavljale Slovenijo.«

Ženska rokometna reprezentanca na odru olimpijskega sprejema. FOTO: Zajem Zaslona

34' Voditeljema so se pridružile rokometašice, ki so dosegle zgodovinsko uvrstitev na OI. Na velikem zaslonu se predvajajo vrhunci njihovih tekem.

32' Na odru je ritmičarka Ekaterina Vedeneeva, sicer rojena v Rusiji.

29' Lokostrelca Žiga Ravnikar in Žana Pintarič sta razkrila svoji lastnosti, ki jima prideta najbolj prav na olimpijadi. Ravnikar je dejal, da je to zmožnost osredotočenosti, Pintarič pa, da je zelo trmasta.

Lokostrelca na sprejemu. FOTO: Zajem Zaslona

24' Kapetan Tine Urnaut: »Zelo sem hvaležen, da smo lahko danes tukaj. Seveda nam je žal, da nismo mogli doseči tega, kar smo si želeli in dolgo za to delali ... Dali smo vse od sebe in pustili srce na igrišču.«

21' Na odru je odbojkarska reprezentanca, na velikem zaslonu se predvajajo vrhunci njihovih tekem.

17' Luka Mezgec in drugi kolesarji z odra pozdravljajo množico. O Dirki po Franciji je v primerjavi z OI dejal: »Olimpijski Pariz je bil boljši, ker smo bili manj utrujeni,« ter se ob tem zasmejal.

14' Eva Alina Hočevar: »Še nikoli nisem nastopala pred tako veliko množico,« pravi kajakašica, Kostanjšek pa dodaja, da »je bilo ves čas čutiti, da gre za prav posebno tekmovanje, Olimpijske igre.«

12' Na oder prihajajo kajakašica in veslača: Eva Alina Hočevar, Nina Kostanjšek in Isak Žvegelj

6' Spregovoril je ljubljanski župan, Zoran Janković: »Zame so vsi zmagovalci,« je med drugim dejal, pa tudi, da je na dan, ko je tekmovala Janja Garnbret, jokal vsaj tridesetkrat. Izrekel je dobrodošlico vsem v Ljubljani.

1' Na oder sta prišla voditelja.

Slovenija je na razpredelnici zlatih medalj glede na število prebivalcev zasedla zavidljivo peto mesto med 63 državami, ki so stopile na najvišjo stopničko. S tremi medaljami pa je na tej lestvici 16. med 89 državami.