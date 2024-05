Poglejte, kako so po tekmi sprejeli junaka Dončića: »Radi te imamo Luka«, »MVP, MVP« (VIDEO)

Navijači košarkarske ekipe Dallas Mavericks imajo veliko razlogov za veselje. Njihova ekipa je namreč danes ponoči še četrtič v seriji premagala neugodno ekipo Oklahoma City Thunder in se z rezultatom 4:2 v zmagah prebila v finale zahodne konference, kar je Dallasu uspelo drugič v zadnjih treh sezonah. Po tekmi je bilo seveda veselo. Kot je videti v videu, ki ga je objavil športni voditelj in poročevalec Mike Leslie, so številni navijači Dončića pričakali zunaj, ta pa jim je podelil nekaj avtogramov. Slišati je bilo tudi vzklike »MVP, MVP« in »radi te imamo Luka«.

Četudi imajo nekateri navijači Dončića za MVP-ja (najkoristnejši igralec) rednega dela, mu to letos žal ni uspelo postati. Tretjič je to postal Srb Nikola Jokić, ki ga lahko pričakujemo tudi na poslovilni tekmi Gorana Dragića letos avgusta v Stožicah. V glasovanju za MVP-ja rednega dela je bil pred Dončićem tudi zvezdnik ekipe Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander. Kdo ve, morda je to našega asa še dodatno podžgalo v ravnokar končani seriji.

Dallas ta hip še ne ve, s kom se bo pomeril v finalu zahodne konference. Možna nasprotnika sta Minesota Timberwolves z Anthonyjem Edwardsom na čelu, ki kaže izjemne predstave, ter Denver Nuggets, pri katerem ima vodilno vlogo Jokić. Med ekipama je 3:3 v zmagah, odločilna sedma tekma bo danes ponoči ob 2.00 po slovenskem času.