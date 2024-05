Dallasu uspel izjemen podvig, Dončić s trojnim dvojčkom (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so na šesti tekmi serije z Oklahomo City Thunder z izidom 117:116 zabeležili še četrto zmago in se uvrstili v finale zahodne konference. Luka Dončić je z 29 točkami, 10 skoki in 10 podajami dosegel trojni dvojček za Dallas, ki je na tekmi preobrnil zaostanek 17 točk.

Za zmago je v izdihljajih srečanja dva prosta meta po prekršku pri poskusu za tri točke zadel P.J. Washington. Tretjega je namerno zgrešil, tako da je Oklahomi zmanjkalo časa za organiziran zadnji napad.

S tem se je Dallas drugič v zadnjih treh sezonah uvrstil v konferenčni finale, kjer se bo pomeril z zmagovalcem zadnje tekme serije med Minnesoto Timberwolves in Denver Nuggets. Ne glede na nasprotnika bo prvo tekmo igral v gosteh.

Dallas je ob začetku drugega polčasa zaostajal za 17 točk, a je vodstvo Oklahome nato počasi zmanjševal. Prvič je do vodstva prišel 3:39 minute do konca srečanja, ko je iz pol-razdalje zadel Dončić.

Zanj je to bil četrti trojni dvojček letošnje končnice. Pomemben je bil tudi njegov vložek pri zadnjih točkah, ko je z napadom na koš podal proti Washingtonu za poskus za tri točke. Ob tem pa je prekršek storil Shai Gilgeous-Alexander.

Dončić je bil prvi strelec Dallasa, po 22 točk sta dosegla Kyrie Irving in Derrick Jones jr., Washington pa je svojih devet točk na tekmi dosegel v zadnjih 5:19 minute tekme. Prvi strelec tekmecev je bil Gilgeous-Alexander s 36 točkami.