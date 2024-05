Luka Dončić po velikem preobratu razkril, kaj se je dogajalo v slačilnici

Košarkarji Dallas Mavericks so na šesti tekmi serije z Oklahomo City Thunder z izidom 117:116 zabeležili še četrto zmago in se uvrstili v finale zahodne konference. Luka Dončić je z 29 točkami, 10 skoki in 10 podajami dosegel trojni dvojček za Dallas, po 22 točk sta dosegla Kyle Irving in Derrick Jones jr., Washington pa je svojih devet točk na tekmi dosegel v zadnjih 5:19 minute tekme. Prvi strelec tekmecev je bil Gilgeous-Alexander s 36 točkami. Dallas je v drugem polčasu preobrnil zaostanek 17 točk.

Dončić pa je bil poln hvale za svojo ekipo: »To je neverjetna ekipa. Naredili smo neverjeten preobrat z neverjetno energijo. To moštvo je nekaj posebnega.« »Ob polčasu smo rekli, da se ne bomo vrnili v Oklahomo,« je še dejal slovenski košarkaški zvezdnik o zaostanku svoje ekipe s 17 točkami ob polčasu.

»Danes smo dokazali, da znamo v težkih razmerah ostati skupaj. Vedno govorimo o tem, da delamo skupaj, da delamo naprej s pozitivno energijo ne glede na okoliščine. Danes smo to dokazali,« je zaključil. S tem se je Dallas drugič v zadnjih treh sezonah uvrstil v konferenčni finale, kjer se bo pomeril z zmagovalcem zadnje tekme serije med Minnesoto Timberwolves in Denver Nuggets. Ne glede na nasprotnika bo prvo tekmo igral v gosteh.