Dončiću ni uspelo

Nikola Jokić je postal najkoristnejši igralec severnoameriške košarkarske lige NBA po izboru ameriških novinarjev. Za srbskega centra je to tretja nagrada MVP v zadnjih sezonah. Slovenski as Luka Dončić je po sezoni, v kateri je v rednem delu bil najboljši strelec, pristal na tretjem mestu glasovanja.

Za 25-letnim Ljubljančanom je statistično izjemna sezona in tudi zgodovinski redni del sezone. V tej je s 33,9 točke v povprečju na tekmo bil prvi strelec lige. Osebni statistični uspeh pa je skupaj s soigralci Dallas Mavericks po februarskih prestopih nadgradil še z ekipnim uspehom z uvrstitvijo v končnico.

Kljub kampanji pri ekipi Dallasa, da bi ga predstavili kot najkoristnejšega igralca rednega dela, pa je ta čast znova pripadla Jokiću. S tem so se potrdile tudi ugibanja v ameriških medijih, ki so 29-letnem Srbu dajale prednost pred Dončićem.

Ta je v pretekli sezoni v povprečju dosegal 26,4 točke, 12,4 skoka in devet podaj na tekmo. Ob tem je dosegel 25 trojnih dvojčkov (Dončić 21) in 68 dvojnih dvojčkov, oboje na drugem mestu za litovskim centrom Domantisom Sabonisom.

V glasovanju pa je Dončića preskočil tudi kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander na drugem mestu glasovanja.

S tretjim izborom za MVP po letih 2021 in 2022 se je Jokić pridružil legendama Larryju Birdu in Magicu Johnsonu po številu teh prestižnih nagrad. Pred njimi so Wilt Chamberlain in LeBron James s štirimi, Michael Jordan in Bill Russell s petimi ter Kareem Abdul-Jabbar s šestimi.

»Nič od tega ne bi bilo možno brez mojih soigralcev. Brez njih ne bi bilo nič. Trenerji, igralci, celotna organizacija, zdravniki, to je en velik krog, brez katerega ne bi bil, kjer sem,« je izbor komentiral Jokić.