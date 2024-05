Toliko zasluži Luka Dončić: znašel se je na lestvici najbolje plačanih športnikov na svetu

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić podira rekord za rekordom. Na parketu redno skrbi za magične in nepozabne trenutke, s katerimi se pri 25 letih uvršča med najboljše igralce v NBA ligi vseh časov.

Naslednje leto bo izven sezone 2025 upravičen do podpisa 5-letnega supermax podaljšanja v vrednosti 346 milijonov dolarjev. Bobby Marks iz ESPN poroča, da bi to pomenilo najbogatejšo pogodbo v zgodovini lige NBA.

Superzvezdnik Dallas Mavericks je izpolnil potrebne kriterije, 65 tekem za to sezono, zaradi česar je upravičen do nazivov MVP in All-NBA, poleg tega bo sedaj izpolnjeval merila supermax.

A zaradi sedemletnega staža v ligi NBA Slovenec ne more podpisati podaljšanja do leta 2025, saj je trenutno v šesti sezoni.

Dončić je na dobri poti, da postane prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki bo dosegel mejo 70 milijonov dolarjev plače. Trenutno zasluži več kot 40 milijonov dolarjev na leto.

25-letnik igra najboljšo košarko v karieri, saj v povprečju dosega 34,0 točke, 9,1 skoka, 9,8 podaje in 1,5 ukradene žoge, kar ga uvršča na vodilno mesto v ligi in karieri. Dončić iz igre meče 48,9-odstotno, izza loka 38,0-odstotno, s črte prostih metov pa 78,2-odstotno.

Mavsi so zmagali na 11 od zadnjih 12 tekem in imajo zdaj 5. nosilca na lestvici zahodne konference z rekordom 45-29, poroča basketnews.com.

Petletna supermax pogodba

Dončić je leta 2021 z Dallas Mavericks podpisal petletno supermax pogodbo v vrednosti 207 milijonov dolarjev, ki se je začela v letih 2022/23. Dodaten zaslužek mu prinaša značilni copat z blagovno znamko Nike Jordan, ki ga je lansiral leta 2022. Druga izdaja je na prodajne police prišla leta 2023, tretjo pa pričakujemo letos.

Na Forbesovi lestvici najbolje plačanih športnikov se je Luka uvrstil na 34. mesto, poroča forbes.com.

