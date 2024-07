Nagrada sorodnici Primoža Rogliča

»Žena je kar vriskala od veselja, ko ste jo poklicali. Sam najprej nisem vedel, za kaj gre, potem pa mi je povedala, da je bila izžrebana za Lidlov bon,« nam je ob obisku v Velenju dejal Jože Anžič, mož srečne nagrajenke, ki je pred kratkim slavil okrogli 70. rojstni dan. »Tako da je ta nagrada tudi še malo za njegov jubilej,« se pošali tokratna izžrebanka Vanda Anžič.

Vanda uživa v pokoju že 16 let, Jože pa je upokojenec s sedemletnim stažem. Vse do upokojitve je delal na avtoprevozniškem servisu v Velenju kot vodja tehnične delavnice, Vanda pa je najprej delala na Rudarskem šolskem centru, potem pa na carini in nazadnje v Intereuropi. Njuni pokojnini nista kdo ve kaj, a sta srečna, da sta zdrava in da jo osrečujejo tudi štirje vnuki. Pravzaprav, trije vnuki in ena vnukinja, pa tudi oba sinova in snahi. Vsi se namreč zelo dobro razumejo in ni dneva, da se ne pokličejo po telefonu, če se že ne vidijo.

Sta pa Vanda in Jože tudi polno zaposlena upokojenca, ki imata zelo malo časa. Predvsem sta dolgoletna naročnika Slovenskih novic. »Enkrat pred leti sva časopis odpovedala, a mislim, da le za dva meseca. Takrat je Jožetov oče, ko je še živel, rekel, da časopis pa mora biti. In potem nama je on dajal denar zanj, ko sva ga spet naročila. Čeprav očeta ni več, je časopis ostal, saj zdaj tudi midva ne moreva več brez njega,« nam pove Vanda. Jože pa doda: »Ko je oče ostal sam, na vozičku, je Vanda zanj prevzela vso odgovornost. Zjutraj ga je uredila, potem pa pripeljala k nama, v blok. Ko je pozajtrkoval in vzel tablete, so bile na vrsti Slovenske novice. Vedno je prebral vse, tako kot midva še zdaj. Križanke pa rešuje žena,« pove Jože.

V sorodu z našim kolesarskim asom

Potem beseda nanese na šport in Vanda, ki je doma iz Kisovca, nam zaupa, da je v sorodu z našim kolesarskim asom Primožem Rogličem. Je njegova mrzla sestrična. »Seveda spremljamo Primoža, šport nasploh. Midva sva zagreta navijača naših rokometašev, po zaslugi rokometa sva prepotovala vso Evropo. Vanda pa navija tako strastno, da jo moram včasih miriti, da ne bi sosedje mislili, da jo tepem,« v smehu pove Jože. In doda, kako ponosen je na najstarejšega vnuka, 15-letnega Nejca, ki je pravi muzikant, saj igra frajtonarico, bas kitaro in trobento, obenem tudi poje. Ponosno nam pokaže posnetek z enega njegovih nastopov.

Sicer pa sta Anžičeva redna obiskovalca Lidlove trgovine v Velenju. »Tam redno kupujeva papirnate brisače in vlažilni toaletni papir, tudi suhe mesnine, sladkarije, predvsem višnjeve bombonjere, pa tudi veliko sadja,« nam zaupata. Jože nato smukne v kuhinjo in nam pokaže bombonjero, da se prepričamo, da to, kar govorita, drži.