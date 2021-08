Od brezplačne šole biljarda do evropskega prvenstva

Krogla se je dotikala roba mize: zoprn položaj, ki ne dopušča napak. Enajstletni David se je postavil na drugo stran biljardne mize, namestil palico, nameril in z ravno pravo močjo in natančnostjo izvedel udarec: bela krogla se je odkotalila natanko tja, kamor se je morala, in poslala modro dvojko v žep. Udarec, ki bi bil za navadnega smrtnika, ki igra biljard na zguljeni mizi pod borovci v kakem večjem kampu pri južnih sosedih, nemogoč, za Davida, ki ga igra že dobri dve leti, pa le del treninga. Najboljši stare celine David je le eden izmed članov mladinske reprezentance, ki jo sesta...