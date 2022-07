Najboljša sta bila Timi in Larisa (FOTO)

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je skupaj z Zvezo športnih društev in Občino Žalec ponovno izpeljal tradicionalno prireditev Športnik leta. Tokrat so se najboljši športniki v občini Žalec za leto 2021 zbrali v mestnem parku pri žalski fontani piva Zeleno zlato, kar je bilo prvič doslej, saj je v preteklosti ta prireditev potekala bistveno prej, pred začetkom koledarske pomladi in zato v Dvorani II. slovenskega tabora.

S petjem so prireditvi dali svoj pečat še The Moonlighting Voices.

V prijetnem okolju mestnega parka je zbrane najprej pozdravila glasba pevske skupine The Moonlighting Voices, ki je za razvajanje poskrbela tudi med posameznimi sklopi podeljevanja priznanj. Po uvodnem pozdravu moderatorja prireditve Jana Podbrežnika je zbrane pozdravil in nagovoril župan Janko Kos, ki je čestital športnikom za dosežene uspehe in poudaril, da so lahko občanke in občani ponosni na naše športnike, še posebno na tiste, ki so si okoli vratu nadeli tudi olimpijska odličja. Ob tej priložnosti se je zahvalil športnim delavcem, trenerjem, pokroviteljem in ne nazadnje staršem, ki športnikom omogočajo razmere za trening in ti dosegajo vrhunske rezultate.

Več kategorij

Na prireditvi so podelili priznanja vsem športnikom, ki so izpolnili pogoje v skladu z razpisom za najuspešnejšo ekipo, naj športnika, naj športnico in dolgoletno uspešno delo v športu. Podeljenih je bilo veliko priznanj športnikom v različnih starostnih kategorijah in športnih disciplinah, v katerih so dosegali odličja na državnem, evropskem in svetovnem nivoju. Skupno je bilo podeljenih kar prek 80 priznanj. Posebno priznanje za dolgoletno uspešno delo v športu je prejel Franc Romih z Ložnice pri Žalcu, in sicer za dolgoletno uspešno delo na področju lokostrelstva, zlasti v LK Sokol Ložnica.

V nadaljevanju slovesnega dogodka so najprej razglasili najuspešnejšo ekipo za leto 2021. Ta naziv si je prislužila ekipa članic odbojkarskega kluba Spodnja Savinjska Šempeter, ki jo sestavljajo: Katja Banko, Maša Božič, Mojca Božič, Tia Koren, Nina Kotnik, Jerneja Lakovšek, Tali Lekše, Nika Markovič, Anja Mazej, Katja Mihelinac, Lara Lituper, Ana Trbojevič Ovčar, Vita Črnila in Anastazija Žnidar ter trener Beno Božič, njegov pomočnik Simon Božič in statistik Uroš Vidali.

Naj ekipa so članice OK Spodnja Savinjska Šempeter.

Ob zaključku prireditve so razglasili tudi naj športnico in naj športnika. Naslov prve si je z odličnimi rezultati tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu v kikboksu in tekvondoju prislužila Larisa Žagar Slemenšek. Naj športnik je postal nosilec olimpijskih in svetovnih medalj v smučarskih skokih Timi Zajc. Z njim so se pogovarjali prek spleta, saj je Timi z reprezentanco v tujini, kjer se že pripravljajo na začetek nove sezone.

Po koncu podelitve so si športnice in športniki ter številni drugi občani lahko ogledali celovečerni dokumentarni film o zlati slovenski košarkarski reprezentanci – 2017, s katerim so tudi zaokrožili prijeten večer. Svoj delež je k dogodku z izjemnim nastopom pridala Maša Ferme, finalistka zadnje sezone Slovenija ima talent.