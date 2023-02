Maribor rešuje košarkarsko sramoto (FOTO)

Pred dnevi je začel v mestu ob Dravi delovati zavod, ki bo poskušal košarko vrniti tja, kamor spada. V prvo ligo. Gre za Zavod Košarka Maribor 2030, ki ga vodijo Srečko Pirtovšek, Dimitrij Hlastec ter Boris Majer. Njihov cilj je vrniti potopljeno mariborsko košarko v prvo ligo najpozneje do leta 2030, dasiravno ta zasebni zavod nima nič neposredno opraviti s košarkarskimi klubi.

Nekdanji košarkar in poslanec Gibanja Svoboda Rastislav Vrečko v družbi Sergeja Ravnikarja, predsednika VBO Maribor in predsednika trenerske organizacije Slovenije.

Zlatka Zahoviča, nekdanjega športnega direktorja NK Maribor, in generalnega sekretarja KZS Radoslava Nesterovića druži ljubezen do športa in Partizana.