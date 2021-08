KZS pojasnil, zakaj košarkarjev ne bo pred navijače

Čas za sprostitev

Slovenska košarkarska reprezentanca ni osvojila olimpijskega odličja, a za nekatere navijače so varovancivseeno 'zlati'. Na Brniku so jih v nedeljo popoldne pozdravili mnogi, danes pa jih ne bo na sprejem na Kongresnem trgu. Ob 21. uri bodo športni navdušenci lahko pozdravili olimpijske junake, še pred tem pa bosta ob 18.30 na Brdu pri Kranju olimpijsko reprezentanco sprejela predsednik republikein ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je pojasnila, zakaj košarkarjev ne bo.»Košarkarje in strokovni štab v naslednjih dneh hitro že čakajo klubske obveznosti pred začetkom nove sezone, po dveh mesecih reprezentančnih aktivnosti in odsotnosti z doma pa bodo fantje skušali ujeti nekaj prostih dni za druženje s svojimi najbližjimi. Tako vse športne navdušence obveščamo, da se torkovega sprejema članov olimpijske reprezentance na Kongresnem trgu v Ljubljani košarkarska ekipa zaradi odsotnosti članov reprezentance na žalost ne bo mogla udeležiti,« so zapisali v sporočilu, v katerem so se vsem navijačem zahvalili za njihovo podporo.Se pa bodo košarkaški reprezentanti danes zvečer vendarle veselili. Kot jepotrdil v oddaji 24ur zvečer, so povabljeni na zabavo po, ki jo jesklenil s svojim dosedanjim klubom v NBA Dallas Mavericks. Po podpisu pogodbe bo ob 15. uri tudi novinarska konferenca, sledila pa bo zabava, na kateri bo zbranim