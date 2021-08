Dan, ko so se Luki Dončiću uresničile sanje

Luka Dončić se je s klubom Dallas Mavericks dogovoril za petletno podaljšanje pogodbe, kar mu bo naneslo 207 milijonov dolarjev (176 milijonov evrov). Dallas Morning News in ESPN poročata o podaljšanju sodelovanja. »Danes so se moje sanje uresničile. Košarka mi je v življenju dala ogromno in me popeljala na številne čudovite kraje. Počaščen in vznemirjen sem, da bom ostal v Dallasu kot del Mavericksov,« je Dončić povedal za ESPN. »Predan sem klubu in cenim podporo svojih navijačev.«



Podpis pogodbe bo v Ljubljani, kamor so prileteli glavni trener Dallasa Jason Kidd, legenda tega kluba, ki sedaj deluje kot svetovalec Dirk Nowitzki, in celo lastnik kluba, ameriški milijarder Marc Cuban.



Dončić, ki je na minulih olimpijskih igrah popeljal Slovenijo do četrtega mesta, je za Dallas igral po pogodbi, ki jo je podpisal kot tretji izbor z nabora 2018.

Iz Reala v NBA

Dončić je bil v sezoni 2017/18, ko je popeljal Real Madrid do naslova v evroligi, izbran kot najmlajši najboljši igralec tega tekmovanja, preden je šel na nabor NBA, kjer so ga izbrali v moštvu Atlanta Hawks. Ti so ga v zameno za Traeja Younga in naslednji izbor v prvem krogu nemudoma poslali v Teksas.



Dončić je minulo sezono v povprečju dosegal po 27,7 točke, 8 skokov in 8,6 podaje na tekmo, ob tem je 47,9-odstotno metal iz igre (35-odstotno za tri). V prvem letu je v NBA postal novinec leta, v zadnjih dveh sezonah pa je Dallas popeljal v končnico in obakrat v prvem krogu izgubil proti ekipi Los Angeles Clippers. Dallas se od leta 2011, ko je bil prvak NBA, ni več uvrstil v drugi krog končnice.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: