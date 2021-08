Košarkarji zadnjič pozirali na Japonskem, zdaj so že na domačih tleh (FOTO)

Treba bo spremeniti obnašanje

V torek na Kongresnem trgu »TeamSlovenia je lahko zadovoljna, pet kolajn so osvojili naši športniki in športnice, ki jih boš lahko ta torek od 20. ure dalje pozdravil/a na Kongresnem trgu v Ljubljani,« so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Slovenska košarkarska reprezentanca se je poslovila od olimpijskih iger v Tokiu, kjer je zasedla četrto mesto. Na njenem čelu je bil, sledili pa so mu preostali. Žal je turnir končala z dvema porazoma in ostala brez odličja.Po tekmi za bron se je oglasil Dončić, ki pravi, da bo moral spremeniti obnašanje , kapetan Edo Murić pa, da se reprezentanca ponosno vrača domov in da lahko hodijo z dvignjenimi glavami Pred odhodom v domovino je na Japonskem nastala še zadnja fotografija, ki jo je objavilo slovensko veleposlaništvo na Japonskem.Malo pred pol šesto so slovenski fantje pristali na Brniku. Po krajši novinarski konferenci selektorjain Dončića bodo člani slovenske reprezentance pozdravili zveste navijače in se jim zahvalili za podporo, ki so je bili deležni letos poleti, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.»Nismo si predstavljali, da bomo lahko na prvih olimpijskih igrah posegli po najvišjih mestih. Bili smo blizu medalje, na žalost ni šlo. Če bi mi kdo prej rekel, da bomo izgubili v zadnji sekundi za eno točko proti Franciji, bi takoj podpisal,« je dejal selektor Aleksander Sekulić.»Zahvaljujem se vsem, ki so nas gledali. Mislim, da je bilo več kot pol Slovenije. Zato se še enkrat zahvaljujem čisto vsem,« je dejal Luka Dončić. Še enkrat je poudaril, da so želeli medaljo, ampak ni šlo. In da se sedaj zavedajo, da so naredili velik rezultat.Spremljamo v živo: