Opa, ta zvezdnica bo pela Dončiću in kolegom

Zoran Dragić je med gostovanjem v 24ur zvečer potrdil, da je Luka Dončić njega in preostale reprezentante povabil na zabavo ob podpisu petletne pogodbe z moštvom Dallas Mavericks. Za podaljšanje zvestobe bo v naslednjih petih letih skupaj zaslužil 207 milijonov dolarjev (približno 176 milijonov evrov). Pogodbo so v Ljubljano prišli podpisat lastnik kluba Marc Cuban, ki ima pod palcem okoli štiri milijarde evrov in je že med nedavnim olimpijskem turnirjem slovenske uspehe pozdravljal s čestitkami na twitterju v slovenščini, novi glavni trener kluba Jason Kidd in Dirk Nowitzki, ki deluje kot svetovalec kluba.

Skupaj se bodo zabavali

»Luka je velik človek, dobra oseba. Mi ga gledamo kot prijatelja,« je na vprašanje o tem, ali je Dončić radodaren do soreprezentantov, povedal Zoran. Potrdil je tudi, da bo na zabavi danes pela Severina: »Mislim, da bo pela in se bomo imeli lepo.«



Fantje bodo tako proslavili Lukov podpis pogodbe, pa tudi svoj zgodovinski uspeh v Tokiu, kjer je slovenska reprezentanca prvič nastopila na olimpijskih igrah in se uvrstila v polfinale. O tem, kateri izmed košarkarjev je najboljši kvartopirec, pa je bil Dragić diplomatski, povedal je, da so vsi enako dobri, da pa ima enkrat več sreče eden, drugič pa nekdo drug.

