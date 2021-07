Koliko je za državo vredna olimpijska medalja?

V Srbiji za zlato 70.000 evrov

Denarne nagrade so v primerjavi z olimpijskimi igrami v Riu zvišali tudi v Srbiji. Za zlato medaljo športniku pripada 70.000 evrov, za srebrno 60.000 evrov in bronasto 50.000 evrov, je pojasnil Vanja Udovičić , minister za mladino in šport. Nagrade so izenačene za posameznike kot ekipe, tako da bodo v primeru medalje v vaterpolu nagrado dobili 13 igralcev in trener.



V Riu je bilo zlato nagrajeno s 45.000 evri (ekipno 40.000 evrov), srebro s 40.000 evrov (ekipno 35.000) in bron s 35.000 evri (ekipno 30.000 evrov).

insta prva slovenska športnika, ki sta na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu osvojila medalji. Kolesar je bil bronast, kanuistova medalja ima zlati lesk. Poleg osebne zmage in neverjetnega uspeha, ki ga morebiti tekmovalec dobi možnost ponoviti vsaka štiri leta, pride tudi nagrada.Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so potrdili, da bodo denarne nagrade za prejemnike odličij v Tokiu precej višje, kot so bile tiste na predhodnih olimpijskih igrah v brazilskem Riu. Dobro novico pa imamo tudi za trenerje: prišlo je do sprememb pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (velja od 30. novembra 2019), zato so po novem upravičeni do nagrade v višini 100 odstotkov vrednosti nagrade, ki pripada športniku, medtem ko so bili prej upravičeni le do polovice višine nagrade.Koliko evrov se bodo torej razveselili športniki (v oklepaju, koliko več je to v primerjavi z olimpijskimi igrami v Riu)? Štejejo le stopničke.– zlato: športnik 31.120 evrov (+13.960 evrov v primerjavi v Riom), trener 31.120 evrov (+22.540 evrov v primerjavi z Riom)– srebro: športnik 23.340 evrov (+10.470 evrov), trener 23.340 evrov (16.905 evrov)– bron: športnik 15.560 evrov (+6.980 evrov), trener 15.560 (+11.270 evrov)– zlato: ekipa 151.710 evrov (+68.055 evrov), trenerski tim 31.120 evrov (+22.540 evrov)– srebro: ekipa 101.140 evrov (+45.370 evrov), trenerski tim 23.340 evrov (+16.905 evrov)– bron: ekipa 62.240 evrov (+27.920 evrov), trenerski tim 15.560 evrov (+11.270 evrov)