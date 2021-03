Italija v črnem: Mladi nogometaš Lazia (19) umrl v prometni nesreči

Italijanski nogometni klub Lazio je danes sporočil, da je igralec mladinske ekipeumrl v prometni nesreči, ki se je zgodila v južnem delu italijanske prestolnice.»Vsi v klubu smo v šoku, bolečina je neznanska. Celotni družini in bližnjim mladega nogometaša Daniela Guerinija izrekamo iskreno sožalje,« so zapisali na spletni strani kluba.Po informacijah italijanskih medijev je do nesreče prišlo v Rimu včeraj okoli 20. ure, nesrečni Guerini je bil skupaj z dvema prijatelja v smartu. Trčili so z mercedesom razreda A, ki ga je vozil 68-letnik. Oba sta v bolnišnici, po trku z drugim vozilom in večkratnim prevračanjem pa nista v smrtni nevarnosti, 68-letnik prav tako ne.Guerini je v Lazio prestopil januarja letos, pred tem pa je igral še za Torino, Spal in Fiorentino.