Ilka Štuhec odpira novo poglavje

Ilka Štuhec je ena najuspešnejših slovenskih alpskih smučark vseh časov. Na smuči je prvič stopila pri dveh letih in se ni več ozirala nazaj.

Predana uspehu

Čeprav so ji v profesionalni karieri načrte kar nekajkrat prekrižale poškodbe, se Ilka Štuhec nikoli ni predala in se je vedno dvignila kot feniks iz pepela. Močnejša, vztrajnejša in odločnejša. Ta bojeviti ogenj, ki jo ves čas spremlja, ji je na belih strminah prinesel odlične rezultate. Tako je že leta 2014 prvič branila slovenske barve na največjem zimskem športnem tekmovanju na svetu, na letošnjem olimpijskem tekmovanju pa je bila tudi ponosna nosilka slovenske zastave, čast, ki so je deležni le najboljši.

Poleg tega je Ilka Štuhec dosegla še vrsto drugih izjemnih mejnikov. Leta 2017 je na svetovnem prvenstvu osvojila zlato kolajno in ta uspeh ponovila še na svetovnem prvenstvu leta 2019, s čimer je postala prva smukačica po 30 letih, ki je uspešno ubranila naslov svetovne prvakinje. Prav tako pa je v karieri osvojila tudi dva mala kristalna globusa, devet zmag na tekmah svetovnega pokala in 17 uvrstitev na zmagovalne stopničke.

Na najvišji ravni sicer tekmuje od leta 2007, da je resnično nekaj posebnega, pa je dokazala zelo zgodaj. Tri zlate medalje je namreč osvojila že na svetovnih mladinskih prvenstvih, in sicer leta 2007 v slalomu in kombinaciji ter leta 2008 v smuku. Ta zmagovalna miselnost jo je nato spremljala vso kariero.

FOTO: Huawei

Novo poglavje s podjetjem Huawei

Čeprav pot do uspeha za Ilko Štuhec ni bila lahka, se nikoli ni predala in se je po vsaki težki preizkušnji vrnila še močnejša. S tem in s svojo toplino se je z zlatimi črkami zapisala tudi v srcih ljudi. Zaradi trdega dela in vere v lastne sposobnosti je uresničila svoje največje sanje, naslednje poglavje pa odpira v sodelovanju s podjetjem Huawei.

»Tehnologija me vedno bolj navdušuje in sodelovati s podjetjem, ki narekuje trende, je izjemno navdušujoče. Obenem me veseli, da takšno podjetje v meni vidi zaupanja vredno osebo. To je zame tudi velika odgovornost. Najbolj se veselim dobrih fotografij, ki jih ponujajo Huaweievi telefoni. To me vedno znova impresionira,« je ob naznanitvi partnerstva povedala Ilka Štuhec.

Direktor marketinga za Slovenijo in Hrvaško pri podjetju Huawei, Norman Mueller, pa je k temu dodal: »V veliko čast nam je, da bo našo znamko predstavljala tako uspešna in velika športnica, kot je Ilka Štuhec. Izjemno smo veseli sodelovanja in se že veselimo uspešne skupne poti. Želimo si, da bi se Ilka Štuhec z nami počutila dobro in da bi ji naše naprave omogočile še več uspehov. Ne le na smučiščih, ampak na vseh življenjskih področjih.«

FOTO: Huawei

Navdušena uporabnica Huaweia P50 Pro

Ilka Štuhec že uporablja nov telefon Huawei P50 Pro, ki navdušuje s svojo zmogljivostjo, vzdržljivostjo, dizajnom in vrhunsko mobilno fotografijo. Huawei je bil ves čas obstoja serije P predan snovanju vrhunske tehnologije kamer in P50 Pro pri tem ni izjema. Je prvi telefon v seriji s sistemom dvojne matrične kamere, ima velik 120-herčni zaslon in dolgotrajno baterijo kapacitete 4360 mAh s podporo hitremu žičnemu in brezžičnemu polnjenju. S tem je brezkompromisen v vseh pogledih in uporabniku na vsakem koraku ponuja, kar potrebuje.

»Ko enkrat vklopiš kamero, je težko odnehati. Fotografije, video posnetki, različne funkcije fotoaparata in kakovost slik so me popolnoma prevzeli. Telefon sicer najpogosteje uporabljam za pogovore s prijatelji, torej uporabo različnih aplikacij, a takoj za tem je fotografiranje in snemanje,« je navdušena nad uporabo telefona Huawei P50 Pro povedala Ilka Štuhec.

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei