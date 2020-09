Hrvatje pristavili lonček: Pogačar svojo Urško spoznal pri nas (FOTO)

Letošnja kolesarska dirka po Franciji je Slovencem prinesla nesluteno veselje, zaradi katerega je danes Slovenija odeta v rumeno. Mladi, ki je danes dopolnil 22 let, je na slovitem Touru že v svojem prvem nastopu slavil, drugo mesto pa je osvojil. Za oba so pesti še posebej stiskali domači. Primoža sta po razočaranju na kronometru potolažila partnerka Lora Klinc in sinček (ki je poskrbel, da so bili na odru za zmagovalce v nedeljo kar trije Slovenci), velik uspeh Tadeja pa so v francoski prestolnici poleg predsednika državein zunanjega ministrapospremili njegova ponosna starša in spremljevalka(23).Preberite tudi:Prav kolesarstvo je zaslužno, da sta se mlada golobčka tudi spoznala, saj je kolesarka tudi Urška, njena ekipa je Ale BTC Ljubljana. Tadej je začel kolesariti pri devetih letih in je pred leti podpisal pogodbo z ekipo UAE Team Emirates, ki mu prinese okoli dva milijona evrov na leto. Urško je spoznal na enih izmed priprav.»Spoznala sva se v Poreču, slučajno. Njegov trener se je moral vrniti v Ljubljano in je rekel, naj fantje opravijo trening z dekleti ter da naj vsak najde partnerja za trening pospeševanja. Ker v tem nisem dobra, sem iskala nekoga, ki prav tako ni dober. Pristopil je on, malo sramežljivo, nato pa sem videla, kako sijajen in šaljiv je,« so besede Urške o tem, kako sta se spoznala, citirali na portalu 24sata, kjer so v naslovu članka o Tadeju izpostavili, da je svojo partnerico spoznal na Hrvaškem.»Da boste vedeli, kdo koga vleče po Azurni obali,« je pred začetkom Toura v šali zapisala ob fotografiji, na kateri Tadej na kolesu sledi Urški. »Oba jutri začneva s Tourom, a za enega od naju bo to enodnevni boj, za drugega pa tritedenska bitka. Želim ti zabavno prvo vožnjo po Franciji, veliko dobrih dni, veliko sreče in varno vrnitev domov,« je svojega junaku s Klanca pri Komendi pred začetkom slovite dirke, ki mu je prinesla odmeven uspeh, spodbujala Urška.