Takole so tolažili Primoža: ganljivo Lorino sporočilo in objem malega Leva

Tako kot se vrstijo čestitkeza neverjetno predstavo na kronometru in osvojeni Tour de France , so tudi drugega slovenskega junakaki je v predzadnji etapi izgubil rumeno majico, zasuli s sporočili in spodbudnimi besedami. A Zasavec je športno priznal, da je bil njegov mlajši reprezentančni kolega pač boljši, tolažbo pa je poiskal v objemu družine.Športniki so bili na letošnjem Touru, zaradi nevarnosti okužb s covidom-19, v mehurčku in strogo ločeni od zunanjih spremljevalcev dirke. Tako svoje izbrankein enoletnega sinčkani videl že lep čas, četudi sta ga z avtodomom spremljala na dirki. Po današnjem velikem razočaranju pa je bil sinov objem gotovo najboljša tolažba.Na nedeljski podelitvi tako ne bo dobil plišastega leva, ki je simbol dirke in ga dobi nosilec rumene majice, bo pa zato toliko bolj užival v družbi svojega Leva.Dirka je bila zelo čustvena tudi za njegovo družino, Lora se je na razplet na instagramu odzvala s fotografijo trpečega partnerja in besedami: »Življenje nas postavlja pred krvave preizkušnje. Ponosno stojim s teboj, still my hero.«