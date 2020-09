Pogačar na noge spravil ves svet, poglejte, kaj so mu naredili (FOTO)

POOL VIA REUTERS Tadej Pogačar danes praznuje rojstni dan. FOTO: Stef Mantey, Pool Via Reuters

FOTO: Facebook

Slovenija bo po zgodovinskemu uspehuinna dirki po Franciji danes obarvana rumeno. Slovenska kolesarja sta v nedeljo svoji imeni in tudi Slovenijo potisnila na naslovnice številnih svetovnih medijev, v domovini pa se bo proslavljanje njunih dosežkov nadaljevalo tudi danes. V Ljubljani sprejem pripravljajo 28. septembra.Novica o o uspehu Tadeja Pogačarja odmeva po svetu, takole so njegovo fotografijo projicirali na eno njavišjih stavb.Danes se bo kolesarjem poklonila tudi prestolnica, saj bo Ljubljanski grad obarvan rumeno. Seveda se je na svojega junaka spomnilo tudi njegovo rojstno mesto. V Komendi so glavno krožišče pobarvali v zmagovalne barve.V rumeno pa so se oblekli tudi številni znani Slovenci. Na instagramu je čestitke delil tudi, ki je naša junaka spremljal tudi v Parizu. Tam ju je močno objel in zapisal zahvalo.Rumene majice so oblekli člani družinein svojo fotografijo delili na spletu. Takole je zapisal: »Rumeno od ponosa je lepše kot zeleno od zavisti. Hvala, športni asi, da nas s svojimi uspehi spomnite na to. Slovenija vas potrebuje.«Tudi radijska voditeljicaje podlegla rumeni mrzlici in svoja otroka daleč na Havajih odela v rumene majice.Pevkasi je nadela rumeno obleko in čestitala našim kolesarjem.Pogačar je tako potrdil vse rekorde, ki jih je neformalno dosegel že po sobotnem kronometru. Uradno je postal drugi najmlajši zmagovalec dirke, mlajši je bil ledavnega leta 1904. Postal je tudi prvi debitant po Francozuin letu 1983, ki je osvojil Tour.