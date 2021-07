Goran Dragić vtisnil pečat v Mariboru (FOTO)

Pametno igrišče je pokalo po šivih.

Investicija je vredna več kot 130.000 evrov, na dogodku pa so nastopili Emkej, Red Devils ter mlade ekipe Košarkarskega kampa Gorana Dragića ter mariborska ekipa 3x3.

Slovenski košarkarski asje obiskal Maribor in slavnostno odprl prvo pametno košarkarsko igrišče v vzhodni Sloveniji. Na Taboru se je zbrala množica obiskovalcev in enbeajevca navdušeno pozdravila, pred dogodkom pa ga je v mestni hiši sprejel župan Mestne občine MariborŠportna igrišča v Mariboru imajo dolgo tradicijo, košarkarsko igrišče, ki sta ga uredili Mestna občina Maribor in Fundacija Gorana Dragića v sklopu projekta #podamigram, pa je v novi podobi in s številnimi aktivnostmi namenjeno bodočim košarkarskim upom. Ob glavnem igrišču so obnovili in uredili tribuno za gledalce, na južni strani pa zgradili tudi dodatno manjše pomožno igrišče.»Zahvaljujem se Goranu in fundaciji, da so v organizaciji mestne občine desetim mladim Mariborčanom omogočili obisk Miamija in dveh legendarnih tekem. Upam tudi na sodelovanje v prihodnosti. Goran je eden tistih, ki dokazujejo, da je sanje mogoče živeti in doživeti, in s tem ko je njemu uspelo, daje upanje, da lahko uspe komur koli izmed vas mladih, za vas pravzaprav gradimo vse to,« je ob tej priložnosti dejal mariborski župan.