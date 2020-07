Dončić ameriškim novinarjem razkril, kaj najraje počne na Hrvaškem (VIDEO)

je s svojimi zabavnimi odgovori na novinarski konferenci spet poskrbel, da so novinarji od tam odšli nasmejani. Košarkarji lige NBA so trenutno zbrani v Orlandu, kjer čakajo na začetek tekem. Tam je tudi slovenski čudežni deček, ki ima ob treningih in počitku tudi kar nekaj prostega časa, ki si ga krajša z ribolovom.»Nekaj rib sem že ulovil, aligatorja ali krokodila še ne,« se je pošalil Dončić. Uspešen ulov pa je pokazal tudi na fotografiji, ki jo je na družbenem omrežju objavil Dončićev soigralecIgralci Dallas Mavericksov so imeli namreč prost dan, Luka Dončić pa ga je očitno dobro izkoristil. Zin s Timom Hardawayem so odšli na ribarjenje, Luka pa se je pohvalil, da je ujel največjo »večerjo«. Novinarjem je še razkril, da se z ribolovom največkrat ukvarja prav pri naših sosedih, na Hrvaškem, kamor se redno odpravi na dopust.