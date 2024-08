Dobitnica zlate olimpijske medalje Andreja Leški že doma, na Brniku so jo pozdravili navijači

Prva slovenska junakinja letošnjih poletnih olimpijskih iger v Parizu se je vrnila v domovino. Judoistko Andrejo Leški, ki je v ponedeljek v kategoriji do 63 kilogramov osvojila odličje zlatega leska, so po vrnitvi iz francoske prestolnice na letališču Jožeta Pučnika pričakali svojci, prijatelji in športni privrženci.

Andreja Leški. FOTO: Thibaud Moritz Via Reuters

Andreja Leški FOTO: Voranc Vogel

Sedemindvajsetletna Koprčanka je v začetku tega tedna na tatamiju v dvorani Champ de Mars v neposredni bližini glavne pariške znamenitosti Eifflovega stolpa ugnala vse svoje tekmice.

V prvi borbi je bila boljša od Gruzijke Eter Askilašvili, v drugi od Alžirke Amine Belkadi, v četrtfinalu pa od Kanadčanke Catherine Beauchemin-Pinard. V polfinalu je nato Primorka premagala branilko naslova z olimpijskih iger v Tokiu pred tremi leti, Francozinjo Clarisse Agbegnenou, v odločilni borbi za zlato medaljo pa še Mehičanko Prisco Awiti Alcaraz.

Leškijeva je ob vrnitvi v domovino doživela topel sprejem

Med drugimi jo je na letališču pozdravila tudi plezalka Janja Garnbret, ki v Pariz odhaja danes, prvi nastop na olimpijskih igrah pa jo čaka v torek.

Judoistka Andreja Leški je Sloveniji tako priborila prvo zlato medaljo na igrah v Parizu. »Neverjetno, to je pravljica. Presrečna sem, že v dvorani nisem vedela, kam se obrniti in s kom to proslaviti. Od veselja me razganja,« je takoj po nastopu dejala 27-letna Koprčanka.