Teden v zvezdah: v sredo več navdiha, optimizma, manj zmede in kaosa

Postopoma se planeti iz počasnih vodnih znamenj, ki so usmerjena bolj nazaj kot naprej, premikajo v hitra in vročekrvna znamenja, ki so z eno nogo vedno v jutri. Tako bomo vsak dan manj pasivni in bolj energični.

Danes in jutri do četrte popoldne bo Luna v znamenju tehtnice, zaradi česar bomo iskali ravnotežje, poskusili ustvarjati harmonijo. Stacionarna Venera kljub polni luni obljublja nekoliko bolj miren vikend. Danes so Lunini aspekti prijetni, toda ker bomo tik pred polno luno, lahko njena čustvena energija tudi potresa, vznemirja.

V soboto imamo konjunkcijo Sonca in Kirona, kar odpira rane, vezane na samozavest, identiteto. Ker je Kiron vpet v polno luno, bodo aktualne zgodbe vezane na alternativno zdravljenje. Polna luna posveti, da nam pokaže, kje so potrebne spremembe. V nedeljo se Venera obrača direktno, zaradi česar bo res vsak dan nekoliko laže, kar se tiče odnosov, financ in lastne vrednosti.

V škorpijona

Jutri malo pred četrto popoldan vstopi Luna v škorpijona in ostane tam do srede. Jutri njen kvadrat s Plutonom v večerne in nočne ure nosi naporna čustva, intenzivnejše doživljanje. Ker se na nebu sestavlja tudi kontraparalela Marsa in Plutona, tudi več agresivnosti, surovosti in nemira.

Niti v ponedeljek naša čustva ne bodo najsvetlejša, nosilo nas bo v predelovanje, v naše globine, treba se bo soočati z jezo, agresivnostjo. V torek bodo Lunini aspekti večinoma prijetni, in to lahko prinaša, sploh popoldan in v večerne ure, moč naše globoko intenzivno doživljanje pretvoriti v delavnost, ljubezen, strast.

V ponedeljek se treba bo soočati z jezo, agresivnostjo. FOTO: Deagreez Getty Images/istockphoto

V sredo prestopi Merkur v ovna, Luna v strelca. Več bo navdiha, optimizma, manj zmede in kaosa, naše misli bodo spet bolj jasne, razum bo delal hitreje in mi bomo bolj direktni. Merkurjev prvi aspekt je konjunkcija z Neptunom, na neki način Merkur aktivira Neptun in nam kaže novosti, ki jih prinaša Neptun v ovnu. To do četrtka še nosi več kreativnih misli in intuicije.

Nihanja na finančnih trgih

Tudi v četrtek in petek bo Luna še v strelcu, a ne bo nosila tako pozitivne energije, saj ima Jupiter poldrugi kvadrat s Plutonom ter kontraparalelo z njim, od tu velika nihanja na finančnih trgih, tudi cena nafte zna nihati. Manj bo občutka varnosti, svet se nam bo bolj zdel nesiguren. Tudi v pravnih zadevah so mogoče negotovosti in manj prijetne spremembe.

V petek Mars prestopi v leva. V raku je bil res dolgo in v tem času prinašal tako nemoč postaviti se zase kot pomanjkanje fizične energije in prodornosti. Premik v leva to spremeni, bomo pa morali paziti, da nismo preveč sebični.

V petek popoldne gre Luna v kozoroga, prinaša resnost, treznost, toda v kvadratih lahko prinese tudi kake napake iz preteklosti ali ozavestimo napačne odločitve.