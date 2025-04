Grozljiva letalska nesreča, trije mrtvi na avtocesti: »Pogledal sem v nebo in videl letalo, ki je letelo nizko« (FOTO in VIDEO)

Po hudi helikopterski nesreči v New Yorku, iz ZDA poročajo o še eni letalski nesreči. Trije ljudje so umrli v petek zjutraj, ko je majhno letalo strmoglavilo na avtocesto v Boca Ratonu na Floridi. Še en moški je bil poškodovan, potem ko je njegov avto trčil v drevo zaradi razbitin in ognja, ki sta nastala v nesreči. Utrpel je poškodbe, a ni v smrtni nevarnosti, in so ga odpeljali v lokalno bolnišnico, je navedel CNN.

Podatki FlightRadar24 kažejo, da je letalo pred strmoglavljenjem naredilo več krogov okoli letališča, priče pa so opisale, kako je bil videti trenutek nesreče.

»Slišal sem zvok nad sabo, bil je zelo glasen. Pogledal sem v nebo in videl letalo, ki je letelo nizko.« je povedal eden od očividcev.

Pilot letala Cessna 310R je med poskusom pristanka na letališču sicer poročal o mehanskih težavah.

FOTO: Ray Daily/tmx Ray Daily/tmx Via Reuters

Lokalna policija je zaprla dve avtocesti in nadvoz v bližini kraja nesreče. Dele razbitin manjšega letala so našli tako na cesti kot tudi na bližnji železniški progi.