Kdo sploh lahko ustavi Dončića? Še ena nora predstava, odmeva MVP ... (FOTO in VIDEO)

Košarkarji v severnoameriški ligi NBA se približujejo koncu rednega dela. Danes je bilo na delu vseh 30 ekip na kar 15 tekmah, ekipi s slovenskim pridihom pa sta bili uspešni. Los Angeles Lakers so s pomočjo 39 točk Luke Dončića visoko 140:109 ugnali Houston Rockets, Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa so bili s 117:109 boljši od Memphis Grizzlies.

Novih 15 tekem v ligi NBA bo na sporedu v nedeljo, ko bo na vrsti še zadnji krog rednega dela sezone. V torek, 15. aprila se bodo začele kvalifikacije za končnico oziroma t. i. play-in turnir. Končnica se bo začela 19. aprila.

FOTO: Katelyn Mulcahy Getty Images Via Afp

Jezerniki so na domačem parketu sinoči pričakali drugouvrščeno moštvo zahodne konference Houston in vpisali visoko zmago. Slovenski as Dončić je v nekaj več kot 31 minutah na parketu raketam nasul 39 točk, temu pa dodal še osem skokov, sedem podaj in eno ukradeno žogo.

Lakersi so po drugi zaporedni zmagi potrdili tretje mesto na zahodu, tako da bodo v končnici imeli prednost domačega terena, v prvem krogu pa se bodo pomerili s šestouvrščeno ekipo zahoda.