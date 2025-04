Pred usodnim letom še zadnjič pozirali za fotografijo, kasneje ugotovili, da gre za znane osebe

V četrtek je v veliko jabolko, kot rečejo največjemu ameriškemu mestu, na oddih prišla petčlanska družina: med aktivnostmi prvega dne je bil tudi panoramski polet nad mestom. Po 18 minutah letenja pa je šlo nekaj hudo narobe. Očividci so dejali, da so najprej slišali več pokov, helikopter pa je nato razpadel nad reko Hudson. Videoposnetek enega od pričevalcev je ujel, kako je helikopter kot kamen strmoglavil v reko Hudson.

»Življenje ni v naših rokah ter te prizadene na najhujši način.«

V nesreči ni bilo preživelih, poleg španskih turistov je umrl tudi pilot, je sporočil župan New Yorka Eric Adams. Identitete ponesrečencev policija ni navedla. Toda kmalu se je razvedelo, da sta med umrlimi Agustín Escobar, direktor Siemensovega podjetja na Iberskem polotoku, ter njegova žena Mercè Camprubí Montal, pravnukinja Agustíja Montala, slednji je bil predsednik katalonskega ponosa, nogometnega kluba Barcelona, v 40. in 50. letih minulega stoletja. Njuni otroci, ki so potovali s starši v helikopterju, so bili stari 11, pet in štiri leta.

Preživelih ni, vzrok nesreče še ugotavljajo. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Štiri trupla so potegnili iz helikopterja, dve iz reke. Na družbenih omrežjih sta zakrožili fotografiji nasmejane družine, posnete tik pred poletom in tragičnim padcem. »Strašen helikopterski padec v reko Hudson, posnetek nesreče je grozljiv,« je prek svojega družbenega omrežja Truth Social komentiral ameriški predsednik Donald Trump, predsednik regionalne katalonske vlade Salvador Illa pa je dejal: »Življenje ni v naših rokah ter te prizadene na najhujši način, ko to najmanj pričakuješ.«