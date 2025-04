Odkar se je ločila od Bena Afflecka, jo skuša spraviti v posteljo

Po odmevnem razpadu njenega zakona z Benom Affleckom naj bi pop zvezdnica Jennifer Lopez pritegnila pozornost vztrajnega občudovalca, ki ni nihče drug kot z gremijem nagrajeni reper Drake.

Po poročanju portala Radar Online naj bi ta tiho skušal ponovno zanetiti nekdanje iskrice, vendar Lopezova ne popušča zlahka.

Drake in Jennifer sta sicer že leta 2016 na spletu objavila skupne fotografije, kar je sprožilo govorice o kratkem ljubezenskem razmerju.

Zdaj, skoraj desetletje kasneje, naj bi si reper prizadeval, da bi osvojil latino divo.

»Drake poskuša priti v njeno posteljo že od trenutka, ko je izvedel, da je njen zakon z Benom končan. Igra počasi in na dolgo žogo,« je vir povedal za Radar Online.com.

Drake in njegov šarm

Drake, ki si ne želi preplašiti Lopezove, naj bi pristopal postopoma in premišljeno. Uporabljal naj bi spogledljivo, a spoštljivo taktiko, pogosto preverja, kako je z Jennifer, ohranja stalen stik, ne da bi jo obremenjeval.

»Ne želi biti preveč vsiljiv in noče je prestrašiti, zato igra vlogo skrbnega prijatelja,« je dodal vir. »Že dolgo si dopisujeta. Ni povsem nedolžno, vendar ne pritiska nanjo.«

Da bi pokazal svojo predanost, naj bi pevki stalno pošiljal darila in cvetje. Toda kljub vsem romantičnim gestam stvari s fizičnega vidika niso napredovale.

»Res daja vse od sebe, ampak do zdaj ni prišel dlje kot do sporočil v stilu sekstinga,« je še razložil vir. »Malce je že razočaran, ker čuti, da je obtičal v prijateljski coni.«

»Običajno bi že odnehal in ne bi več zapravljal časa, vendar je ona ena njegovih največjih simpatij, zato vztraja.«

J.Lo ne pada na šarm

Zdi se, da ima 55-letna Lopezova popoln nadzor nad situacijo. Medtem ko uživa v pozornosti, se ji ne mudi z novimi zvezami.

»Dobro pozna Drakov sloves kar zadeva ženske in bo poskrbela, da ne bo le še ena od njegovih trofej,« je še dejal vir. »Zanjo je to nedolžna zabava, in dokler ji bo v veselje, bo ohranjala njegovo pozornost.«

Medtem, ko se Drake še naprej spogleduje na daljavo, je jasno, da ima Lopezova vse v svojih rokah.

Ali bo vztrajnost reperja na koncu obrodila sadove, bomo še videli, a trenutno je J.Lo tista, ki drži škarje in platno.