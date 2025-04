Renata Bohinc presenetila v poročni obleki! Poglejte, kako ji pristoji (FOTO)

Nekdanja manekenka in nekdanja soproga smučarskega skakalca Primoža Peterke Renata Bohinc je pri svojih 45-letih še vedno v odlični formi in sloves nekdanje manekenke še vedno brani. Tokrat je bila v vlogi modela za poročno obleko, v kateri je zasijala kot prava nevesta, s svojo lepoto in mladostnim videzom pa očarala vse, ki so jo videli v tej pravljični preobleki.

(Oglejte si fotografijo. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Čeprav gre zgolj za modno zgodbo, pa si jo mnogi lahko zlahka predstavljajo kot nevesto tudi na pravi poroki.

Renata je bila nazadnje nevesta leta 2003, ko se je poročila s tedaj svetovno znanim slovenskim smučarskim skakalcem Primožem Peterko. Par je veljal za prikupen in nedolžen par, saj sta bila ob poroki zelo mlada, a njuna ločitev ni bila najprijetnejša.

Renata in Bine na izletu. FOTO: Zaslonski posnetek

Danes je Renata znova srečno zaljubljena. Njeno srce je že pred leti ogrel Bine Zorko, ki je bas kitarist in član skupine Happy Ol' McWeasel.

Nekdanja nevesta in danes srečna partnerica tako tudi z najnovejšo fotografijo dokazuje, da je lepota največkrat odsev notranjega miru in zrelosti.