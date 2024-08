Najbolj zgovorna olimpijska prvakinja: Bila sem na tem, da odneham (Suzy)

Slovenija je na nogah. Dobili smo novo športno junakinjo, ki je pokorila svetovno judoistično konkurenco, in to na najpomembnejši tekmi doslej. Z njo pa nismo bogatejši le za zlato olimpijsko kolajno, ampak tudi za izjemno komunikativno, odprto in pred kamerami nalezljivo sproščeno sogovornico, ki redko ostane brez besed.