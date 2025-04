Kar 17 let zasedal hišo in gradil na državni zemlji, zdaj pristal na sodišču

Veli Budikovac leži tri kilometre od Rukavca na otoku Vis. Večina parcel na otočku je v lastništvu države, zgolj ena pa v zasebni lasti. Kot razkriva Jutarnji list, se je izkazalo, da je tamkajšnji gostinec Andro Slavić skupaj s poslovnim partnerjem zavzel državno zemljišče ter pomorsko dobro. Poleg tega hiše - v kateri je imel nelegalno restavracijo in v kateri je živel - ni želel vrniti zakonitima lastnikoma.

Spor je pristal na sodišču, eden izmed lastnikov hiše Ivan Pavićević pa ni imel več potrpljenja do konca sodnega postopka in je Slavića kar sam deložiral. Gostinec je zagrozil, da ga bo prijavil, a kaj ko je Pavićević že pred tem medijem razkril, da se že 17 let bori za svojo hišo: »Slavić je v mojo hišo vdrl leta 2007. Prijavil sem ga na policijo na Visu in v Splitu, gradbeni in sanitarni inšpekciji, sektorju za organizirani kriminal, državnemu odvetništvu ter organom pregona na Hrvaškem. Nihče ni ukrepal, niti finančna uprava, hrvaški gozdovi ali luška kapetanija,« je lani poleti tarnal Pavićević.

Neobljuden otok ima le eno hišo, katere zgodba kaže na hrvaške težave s spoštovanjem zakonov. FOTO: Nikola Vilić Cropix

Pavićević je postal lastnik polovice hiše po darilni pogodbi, vpis lastništva pa je trajal vse do leta 2019, pojasnil je, zakaj. »Pri Slaviću so gostovali sodniki, ki so obravnavali moj primer, a tudi policija z Visa, ki ve za vse moje prijave,« je zatrdil. Pri Slaviću je obedoval tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović.

Slavić naj bi med bivanjem in delom na otoku postavljal glamping na državni zemlji, betoniral sredi plaže, rušil ter gradil na državni zemlji brez dovoljenj. Kdaj bo na Veli Budikovac prispela pravna država, ni znano.