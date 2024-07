Zlata Andreja Leški: »Neverjetno, to je pravljica. Od veselja me razganja« (FOTO)

Judoistka Andreja Leški je v kategoriji do 63 kg osvojila zlato olimpijsko medaljo ter tako Sloveniji priborila prvo medaljo na letošnjih igrah v Parizu. Sedemindvajsetletnica je v finalu z iponom premagala Mehičanko Prisco Alcaraz.

»Neverjetno, to je pravljica. Presrečna sem, že v dvorani nisem vedela, kam se obrniti in s kom to proslaviti. Od veselja me razganja,« je dejala v izjavi za slovenske medije.

»Moj cilj je bil v vseh petih bojih startati na polno. Zdaj pa bom proslavila to zmago z vsemi, ki so tu,« je za uradni prenos dejala članica Bežigrada.

Trener Andreje Leški: Olimpijskega uspeha še ne dojema povsem

Njenega uspeha se je zelo razveselil tudi njen trener Luka Kuralt, ki je povedal, da se še niti ne zaveda popolnoma dosežka. »Vse skupaj je noro. Po mojem še nisem čisto dojel, ker je to res nekaj izjemnega zame osebno, za Andrejo, za vse,« je povedal in dodal, da sta skupaj z varovanko verjela, da lahko pride do odmevnega izida. »Če ne verjameš, se tega ne da doseči. Najprej moraš verjeti, potem sledi tudi takšen uspeh.«

V občinstvu je Leški, lanskoletno svetovno podprvakinjo, spodbujala tudi njena rojakinja Tina Trstenjak, dobitnica srebrne medalje iz Tokia.

FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

FOTO: Jack Guez Afp

FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

O olimpijskih igrah je dejala, da so posebna tekma, kjer so možna presenečenja. O Andreji pa je menila, da v teh razmerah zasluženo osvojila zlato, še posebej, ker je kar dvakrat, tudi v finalu, uspela zaostanek pretvoriti v zmago. »Cel dan je nastopala zelo suvereno. Že dopoldan sem vedela, da je možno prav vse,« je dejala Trstenjak.

»Tudi mene še vedno stisne, ko vidim, da je slovenski športnik v zaostanku. To je težko obrniti. Lahko je na tribuni, sama pa vem, kako je to na blazini težko. Res vse čestitke za današnji nastop. Res odličen dan s fenomenalnim zaključkom,« je po slovenski himni v dvorani na Champ de Marsu za STA še povedala Celjanka in pri tem mislila na lovljenje izida v finalu z Mehičanko, pa tudi v drugem krogu s tekmovalko iz Alžirije. Iz lastnih izkušenj ve, kako težko je prisiliti kakovostno tekmico v napako.